Delegação argentina negoceia com o FMI a dívida do país

", disse na quinta-feira a porta-voz presidencial argentina Gabriela Cerruti.A delegação argentina reunir-se-á a partir deste fim de semana com uma equipa do Fundo Monetário Internacional liderada por Julie Kozack, vice-diretora do Departamento do Hemisfério Ocidental, e Luis Cubeddu, chefe de missão da Argentina, "para aprofundar as discussões técnicas para um programa (económico) apoiado pelo FMI", disse uma porta-voz do Fundo.Em declarações a um grupo de industriais, o presidente argentino, Alberto Fernandez, disse quinta-feira que tinham sido feitos progressos nas conversações com o FMI.", disse o presidente.O Governo de centro-esquerda de Alberto Fernandez está em negociações com o FMI há dois anos sobre o pagamento da sua dívida de 44 mil milhões de dólares, contraída em 2018 sob o soverno do ex-presidente de centro-direita Mauricio Macri.O país pagou uma prestação de 1,9 mil milhões de dólares em setembro, e outra de 1,9 mil milhões de dólares deve ser paga a 18 de dezembro, que o governo disse novamente esta semana que pretende pagar.

Neste contexto, o governo está a procurar facilidades de pagamento em troca de reformas económicas que seriam aprovadas pelo FMI. O eoverno deverá apresentar um programa económico plurianual ao parlamento em dezembro, que incorporará acordos acordados nos últimos dois anos de discussões com o Fundo.