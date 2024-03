Delegação cultural russa na Coreia do Norte

Liderada pelo vice-ministro da Cultura russo, Andrei Maluishev, a delegação inclui um grupo artístico do palco Primorsky, do Teatro Mariinsky, em Vladivostok, afirmou a KCNA.

O grupo foi recebido, pelo vice-ministro da Cultura da Coreia do Norte, Pak Kyong-chol, e vários funcionários, numa visita que começou na segunda-feira, numa altura em que os dois países estão a reforçar o relacionamento bilateral.

A KCNA indicou que uma outra delegação russa, liderada por Oleg Kozhemyako, governador da região de Primorsky Krai, no extremo leste do país, na fronteira com a Coreia do Norte, também esteve em Pyongyang recentemente.

Estas visitas acontecem depois de, em fevereiro, cerca de 300 trabalhadores de origem norte-coreana terem chegado à Rússia de comboio, de acordo com especialistas citados pela agência de notícias Efe, num exemplo de cooperação estreita entre Pyongyang e Moscovo que pode violar resoluções internacionais.

A embaixada russa na capital norte-coreana disse também que um grupo de cerca de 100 turistas da Rússia esteve em Pyongyang no início de fevereiro, sendo os primeiros visitantes estrangeiros no país depois de este ter reaberto as fronteiras após o fim da pandemia da covid-19.

Em setembro, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, deslocou-se à Rússia para um encontro com o Presidente Vladimir Putin.

Posteriormente, Seul e Washington afirmaram que Pyongyang tinha enviado armas para a Rússia usar na Ucrânia, violando várias resoluções da ONU.