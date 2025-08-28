Delegação da União Europeia em Kiev atingida em ataque russo

António Costa condenou a ação "deliberada" da Rússia numa "noite de ataques mortíferos" com mísseis russos a serem lançados contra civis e pessoal da delegação da UE em Kiev, na Ucrânia.

Moscovo usou 629 drones e mísseis."Estou horrorizado com mais uma noite de ataques mortíferos com mísseis russos contra a Ucrânia. Os meus pensamentos estão com as vítimas ucranianas e também com o pessoal da delegação da UE na Ucrânia, cujo edifício foi danificado neste ataque deliberado da Rússia", escreveu António Costa, numa publicação na rede social X.

Na mensagem, o líder da instituição que junta os chefes de Governo e de Estado da UE avisou que a União "não se deixará intimidar".

"A agressão da Rússia apenas reforça a nossa determinação em apoiar a Ucrânia e o seu povo", adiantou António Costa.

Foto tirada pelo pessoal da delegação da UE em Kiev

Os funcionários da delegação da União Europeia (UE) em Kiev estão "em segurança" apesar dos "bombardeamentos implacáveis da Rússia" que atingiram o edifício da equipa comunitária em Kiev, na Ucrânia, disse a presidente da Comissão Europeia.

"Mais uma noite de bombardeamentos implacáveis da Rússia. [O ataque] atingiu infraestruturas civis e matou inocentes. Também atingiu a nossa delegação da UE em Kiev, [mas] o pessoal da nossa delegação está em segurança", escreveu a líder do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social X.



"A Rússia deve cessar imediatamente os seus ataques indiscriminados contra infraestruturas civis e participar nas negociações para uma paz justa e duradoura", apelou ainda.

Também através do X, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, apontou que "o pessoal da Delegação da UE na Ucrânia é a voz da UE no terreno na Ucrânia e, ontem [segunda-feira] à noite, os seus escritórios foram alvo de mais um ataque indiscriminado da Rússia durante esta agressão sem sentido".



"Os meus pensamentos estão com toda a nossa equipa em Kiev e com o corajoso povo da Ucrânia, que merece viver em paz", adiantou.

Já a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, observou que, "enquanto o mundo procura um caminho para a paz, a Rússia responde com mísseis".

A União Europeia convocou o embaixador russo depois dos ataques, referiu Kaja Kallas."O ataque noturno a Kiev demonstra uma escolha deliberada de intensificar e ridicularizar os esforços de paz. A Rússia deve parar com as mortes e negociar", adiantou a Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.

Pelo menos 15 pessoas incluindo quatro crianças, foram mortas esta madrugada em Kiev, na sequência de ataques russos com mísseis e drones.

Volodymyr Zelensky disse que há também dezenas de feridos e que ainda podem ser encontradas pessoas sob os escombros, enquanto prosseguem os esforços de salvamento.