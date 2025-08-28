Zelensky exige resposta dura à Rússia com mais sanções depois de ataque a Kiev que fez 12 mortos

Pelo menos três bairros de Kiev foram alvos de um "ataque massivo", segundo o presidente da câmara, Vitali Klitschko. O chefe da administração militar da capital, Tymour Tkatchenko, referiu no Telegram a ocorrência de um "ataque balístico russo" que provocou incêndios numa creche e num edifício residencial.



Foi emitido um alerta aéreo para todo o território ucraniano por volta da 01h00 (02:00 em Portugal continental).





Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Para além dos ataques na capital, a companhia ferroviária ucraniana relatou um "forte ataque" russo, que causou cortes de energia na região de Vinnytsia (centro), provocando atrasos nos comboios.







Os ataques na Ucrânia e na Rússia têm continuado nos últimos dias, apesar da intensa atividade diplomática para tentar pôr fim ao conflito desencadeado em fevereiro de 2022 pela invasão russa.



O exército russo, que ocupa cerca de 20% da Ucrânia, no leste e no sul, acelerou o avanço no terreno nos últimos meses, beneficiando do enfraquecimento da resistência ucraniana, com menos efetivos e menos bem equipada.









c/Lusa

Uma atualização do número de vítimas mortais foi feito, fazendo aumentar para doze o número de mortos e 48 feridos.A Rússia opta pela balística em vez da mesa de negociações”, refere.“A Rússia ainda se aproveita do fato de que pelo menos parte do mundo fazer vista grossa ao assassínio de crianças e procura desculpas para Putin”, acrescenta.Diz esperar uma resposta da China, da Húngria e “uma resposta de todos no mundo que pediram paz e que agora, com mais frequência, permanecem em silêncio em vez de assumirem posições baseadas em princípios”.Todos os prazos já foram quebrados, dezenas de oportunidades de diplomacia já foram arruinadas. A Rússia deve se sentir responsável por cada ataque, por cada dia desta guerra”, conclui.