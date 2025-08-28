Rússia afirma ter visado apenas alvos militares após ataques em Kiev

Moscovo garante que todos os objetivos foram atingidos, de acordo com um comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).



No comunicado, o Ministério da Defesa disse que foram usadas "armas de alta precisão lançadas do ar de longo alcance, incluindo mísseis balísticos hipersónicos Kinzhal", noticiou a agência russa Ria Novosti.



A Rússia lançou 598 drones e 31 mísseis de diferentes tipos em todo o país, de acordo com a Força Aérea da Ucrânia.



Trata-se de um dos maiores ataques aéreos desde o início da guerra em fevereiro de 2022, de acordo com a agência de notícia norte-americana Associeted Press (AP).

Moscovo continua interessado em negociações

A Rússia rejeitou hoje críticas da União Europeia (UE) sobre o empenho em negociações, afirmando estar interessada em procurar a paz, mas assegurou que continuará a atacar a Ucrânia até alcançar os seus objetivos.



"As forças armadas russas estão a cumprir a missão. Continuam a atacar alvos militares e paramilitares", disse o porta-voz do Kremlin (presidência), Dmitri Peskov, após críticas da UE a bombardeamentos em Kiev que causaram 14 mortos e danificaram a embaixada europeia.



"Ao mesmo tempo, a Rússia continua interessada em prosseguir o processo de negociação, a fim de alcançar os objetivos que foram fixados por meios políticos e diplomáticos", afirmou, citado pelas agências de notícias France-Presse (AFP) e espanhola EFE.





c/ Lusa



