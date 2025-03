Delegação israelita no Egito para negociar libertação de reféns

Mais ataques, mais mortos

Desde 19 de janeiro este tipo de ataques, que Israel descreve como operações para neutralizar combatentes "próximos das suas tropas" ou a colocação de armadilhas explosivas, fez uma centena de mortos, de acordo com o Hamas, que governa Gaza.

O exército israelita desmentiu esta versão, veiculada pelo Hamas, e disse que foram mortos no ataque seis homens que identificaram como membros das alas armadas do Hamas e do grupo militante aliado Jihad Islâmica.





Acrescentaram que alguns dos militantes operaram "sob a cobertura de jornalistas".

O ataque subsequente de Israel a Gaza matou mais de 48.000 palestinos, de acordo com autoridades de saúde de Gaza, levou à deslocação da maior parte da população e reduziu a escombros grande parte do território.







com agências

A confirmação foi dada pelo gabinete do primeiro-minister Benjamin Netanyahu, este domingo., para a libertação de 11 reféns vivos e metade dos prisioneiros mortos.O acordo inicial de tréguas em Gaza, mediado por Catar, Egito e Estados Unidos, prevê três fases. A primeira, iniciada a 19 de janeiro, já devia ter terminado e passado para a segunda, mas o processo marca passo.Sexta-feira, o grupo islamita palestiniano Hamas disse-se disposto a libertar o soldado americano-israelita Edan Alexander e quatro corpos dos reféns, se Israel concordasse em começar imediatamente as negociações sobre a implementação da segunda fase do acordo.Israel respondeu acusando o Hamas de fazer "guerra psicológica" contra as famílias dos reféns.Um dos ataques de sábado deu-se contra Beit Lahiya, no norte da Faixa de Gaza, tendo vitimado nove palestinianos, quatro deles jornalistas.Salama Marouf, diretor da sala de imprensa do governo de Gaza, disse que a declaração do exército sobre o incidente incluía nomes de pessoas que não estavam presentes e que se baseou em relatos imprecisos das redes sociais, "sem nem sequer se preocupar em verificar os fatos".Pelo menos outros quatro palestinos foram mortos no sábado, em diferentes ataques israelitas, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, controladas pelo Hamas.Um ataque com um drone atingiu um grupo de palestianos na cidade de Juhr Eldeek, no centro de Gaza, no domingo, matando um homem de 62 anos e ferindo vários outros, disseram fontes hospitalares.Vários outros ficaram feridos quando outro drones disparou um míssil contra um grupo de pessoas em Rafah, acrescentaram.A ofensiva militar de Israel, contra o território de Gaza e o Hamas, começou quando o grupo ismalita realizou um ataque transfronteiriço ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e capturando 251 reféns, de acordo com contagens israelitas.