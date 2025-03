Hamas propõe libertar refém. Israel acusa grupo palestiniano de "manipulação e guerra psicológica"

Israel fala em “manipulação e guerra psicológica”

Netanyahu anunciou ainda que no final do Sabbath, o período de descanso semanal dos judeus, no sábado à noite, convocará uma reunião dos ministros envolvidos “para receber um relatório detalhado da equipa de negociação e decidir os próximos passos para a libertação dos reféns”.





A Casa Branca também já reagiu à proposta do Hamas, acusando o movimento palestiniano de estar a tentar ganhar tempo com a libertação de apenas um refém israelo-americano.



"O Hamas está a fazer uma aposta muito má ao pensar que o tempo está a seu favor", lê-se num comunicado do Conselho de Segurança Nacional e do enviado especial de Donald Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff.



"Não é o caso. O Hamas está bem ciente do prazo e deve saber que responderemos em conformidade", acrescenta o texto, lembrando que o presidente norte-americano já afirmou que o Hamas "pagará um preço elevado" se não libertar os reféns.





"Infelizmente, o Hamas decidiu reagir declarando publicamente a sua flexibilidade, ao mesmo tempo que emitia exigências privadas que são completamente inatingíveis sem um cessar-fogo permanente", aponta a Casa Branca.



"Estamos preocupados com o destino de todos os reféns", disse o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, quando questionado se Washington estava a dar prioridade aos reféns norte-americanos.



"Estamos a agir como se isto fosse uma troca normal, que o que está a acontecer é normal. É um escândalo. Devem ser todos libertados", acrescentou o chefe da diplomacia norte-americana no Canadá, onde participou numa reunião do G7.



"Não vou comentar o que aceitaremos ou não, exceto que todos nós — o mundo inteiro — devemos continuar a dizer que o que o Hamas fez é ultrajante, ridículo, doentio e repugnante", acrescentou.



Impasse nas negociações

Como consequência, Telavive suspendeu a entrada de ajuda humanitária no enclave a 2 de março.

“Os cinco indivíduos que o Hamas aceitou libertar são prisioneiros israelitas com nacionalidade norte-americana”, disse Taher al-Nounou, um dos líderes do Hamas, à agência noticiosa francesa AFP.O Hamas responde, assim, à proposta recebida da parte dos mediadores na quinta-feira. Segundo avançou a imprensa israelita,Na declaração desta sexta-feira, o Hamas reiterou a sua “total prontidão” para chegar a um acordo abrangente que inclua tudo o que foi acordado para a segunda fase e voltou a pedir que Israel “cumpra integralmente as suas obrigações”.“Enquanto Israel aceitou o quadro [apresentado pelo enviado norte-americano Steve] Witkoff, o Hamas mantém-se firme na sua recusa e não se moveu um milímetro”, afirmou o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, num comunicado, acusando o Hamas de continuar a recorrer à “manipulação e à guerra psicológica”.O acordo de cessar-fogo em Gaza entrou em vigor a 19 de janeiro e determinava que os reféns não libertados na primeira fase fossem entregues na segunda fase, durante a qual seriam negociados os últimos planos para o fim da guerra.Israel aceitou um plano alternativo dos EUA, que visava a libertação dos reféns restantes sem iniciar negociações para acabar com a guerra, mas o Hamas não aceitou.As duas delegações estão a tentar, através de mediadores americanos, qataris e egípcios, ultrapassar divergências em relação à segunda fase.Segundo o Hamas, a segunda fase deve incluir um cessar-fogo permanente, a retirada total das tropas israelitas de Gaza e a libertação dos restantes reféns, bem como a reabertura das passagens de ajuda humanitária em Gaza.Israel, por seu lado, quer um alargamento da primeira fase até meados de abril e exige a "desmilitarização total" do território e a saída do Hamas para se passar à segunda fase do acordo.Durante a primeira fase da trégua, que terminou a 1 de março, o Hamas devolveu 33 reféns - incluindo oito cadáveres - e Israel libertou cerca de 1.800 detidos palestinianos.