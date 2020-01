Demissão do Governo russo. Medvedev sai para dar "espaço" a Putin para mexer na Constituição

O primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev anunciou esta quarta-feira a demissão do Governo numa transmissão televisiva com o Presidente Vladimir Putin sentado ao seu lado. Medvedev diz que decisão serve para dar espaço ao líder russo de realizar as mudanças que pretende na Constituição.