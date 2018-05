Demitiu-se o chefe dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica

RTP11 Mai, 2018, 19:41 / atualizado em 11 Mai, 2018, 19:47 | Mundo

Varjoranta era responsável pela equipa da AIEA que verifica se os países que pertencem ao tratado de não proliferação nuclear estão a cumprir o acordo. Ocupava o lugar desde 2013.



Vai ser substituido no cargo por Massimo Aparo, elemento da equipa até agora responsável pelas verificações no Irão, que assinou em 2015 um acordo que limita as atividades atómicas do país. Um acordo elaborado durante a presidência de Obama que foi agora rasgado pelos EUA, liderado Donald Trump.



Esse acordo acabou com várias sanções económicas ao Irão que, em troca, comprometeu-se a limitar a atividade atómica de forma a que não seja possível desenvolver a bomba nuclear.



Cabe à Agência Internacional de Energia Atómica verificar se Teerão está a cumprir esse acordo. Ainda esta semana a AIEA garantia que, até ao momento, nada tinha mudado, reafirmando a importância do acordo em vigor.



Questionado sobre as razões da demissão de Tero Varjoranta, um porta-voz da Agência Internacional de Energia Atómica afirmou que não podia comentar "matérias pessoais", que são confidenciais".