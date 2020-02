Demitiu-se o primeiro-ministro de Timor-Leste

Taur Matan Ruak não revelou os motivos da demissão mas já anunciou que está em cima da mesa uma nova coligação. Certo é que o chefe de governo demissionário se tinha mostrado descontente com o facto de as próprias bancadas do governo terem chumbado o Orçamento Geral do Estado.