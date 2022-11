Democracia também vai a votos. O que está em jogo nas intercalares dos EUA?

As eleições intercalares (em inglês) são realizadas dois anos após cada eleição presidencial, ou seja, a meio do mandato do presidente dos Estados Unidos em exercício.

Todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes irão a sufrágio nesta eleições, bem como 35 dos 100 lugares do Senado e ainda 36 lugares de governadores.

Na composição atual da Câmara dos Representantes, os democratas contam com 220 lugares e os republicanos com 215. Por sua vez, o Senado está dividido 50-50, mas a vice-presidente Kamala Harris detém o voto de desempate, o que confere vantagem aos democratas.O partido no poder normalmente perde assentos no Congresso nestas eleições intercalares. A história assim o confirma.De acordo com o modelo preditivo da plataforma, os republicanos têm uma probabilidade de 54 em 100 de ganharem o Senado, a câmara alta do Congresso que é decisiva para a confirmação de juízes e outros nomeados. No mês passado, a probabilidade era de apenas 34 em 100.Em termos de perspetivas para a Câmara dos Representantes, os republicanos estão com a vantagem mais elevada desde que o ciclo eleitoral começou: 84 em 100 contra apenas 16 em 100 para os democratas.Por este motivo, apesar de o nome de Biden não constar nos boletins de foto, as eleições intercalares servem como um referendo sobre o presidente.

Pensilvânia, Geórgia e Nevada entre os Estados-chave

A subida donas sondagens deve-se à melhoria das perspetivas dos candidatos republicanos nos três Estados mais competitivos: Pensilvânia, Geórgia e Nevada.O republicano multimilionário Mehmet Oz, uma estrela de televisão apoiada por Trump, recuperou terreno ao antigo presidente da Câmara democrata da pequena cidade de Latrobe John Fetterman, e está agora com 47 em 100 (contra 53 em 100).Na Geórgia, o controverso Herschel Walker subiu a sua vantagem para 57/43 contra o democrata incumbente Raphael Warnock e o mesmo aconteceu no Nevada, com Adam Laxalt favorecido em relação à incumbente Catherine Cortez Masto.

“Democracia americana está sob ataque”

Entre os temas que mais têm sido abordados pelos candidatos, e que serão fatores-chave para a tomada de decisão dos norte-americanos esta terça-feira, estão o aborto, controlo de armas, a inflação e a guerra na Ucrânia. No entanto, o mais importante e que tem sido a grande preocupação dos democratas é a democracia.Uma vitória destes republicanos na corrida para governadores, procuradores-gerais e secretários de Estado no Arizona, Wisconsin, Nevada e outros Estados importantes, pode semear a confusão nas próximas eleições presidenciais, à semelhança do que aconteceu em 2020.

No sistema eleitoral americano, são principalmente os governos estaduais os responsáveis por organizar o processo de apuração e certificação dos resultados das eleições. Isso significa que se estes republicanos forem eleitos, eles supervisionarão as eleições presidenciais de 2024 nos respetivos Estados.

Democracy is on the ballot. pic.twitter.com/f327esxgnZ — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2022

Jim Marchant, um republicano que concorre à principal autoridade eleitoral do Nevada, disse explicitamente que, se for eleito, irá “consertar o país inteiro e Trump será presidente novamente em 2024”.O candidato republicano a secretário de Estado do Arizona, Mark Finchem, também afirmou que não teria certificado a vitória de Biden naquele Estado, onde o democrata ganhou por uma pequena margem.“Neste momento, há candidatos a candidataram-se a todos os níveis de cargos públicos, a governadores, deputados, procuradores, secretário de Estado, que não se comprometem a aceitar os resultados das eleições em que participam. Este é o caminho para o caos na América”, afirmou.Se ele recusa aceitar a vontade do povo, recusa aceitar o facto de ter perdido. Ele abusou do seu poder e colocou a lealdade a si mesmo à frente da lealdade para com a Constituição”, afirmou Joe Biden, numa mensagem endereçada ao seu antecessor.

Intercalares são tiro de partida para presidenciais de 2024

Tal como Biden, também o nome de Trump não consta no boletim de voto, mas estas eleições serão decisivas para o futuro do ex-presidente norte-americano e funcionarão como um teste à sua própria viabilidade eleitoral.Enquanto o presidente democrata procura preservar o controlo no Congresso para manter a estabilidade na segunda metade do seu mandato, Trump espera que os republicanos ganhem vantagem e, assim, conseguir ter o caminho aberto para o seu regresso à Casa Branca – um desejo que Trump não tem escondido.Para além disso, Biden – que já manifestou a intenção de se manter na Casa Branca para mais um mandato – está a ser pressionado a afastar-se do cargo devido à sua idade.

Completando 80 anos a 20 de novembro, o democrata foi o presidente mais velho a assumir o cargo na história dos EUA.

Essa mesma sondagem mostrou que 69 por cento dos norte-americanos acreditam que o país está no caminho errado.O cenário não é, por sua vez, também muito favorável para Trump, que continua com a sua imagem manchada após o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA, que continua ainda bem presente na memória dos norte-americanos.Para além disso, Trump é atualmente alvo de uma série de investigações, incluindo uma investigação do Departamento de Justiça sobre documentos confidenciais que o ex-presidente terá retirado da Casa Branca depois de deixar o cargo.Donald Trump prepara-se para anunciar uma pré-candidatura à Casa Brancas depois de conhecidos os resultados destas eleições. O ex-inquilino da Casa Branca mantém-se, com 73 por cento, à frente na preferência dos republicanos para a nomeação presidencial de 2024.



