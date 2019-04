Democratas exigem ao Tesouro declarações de impostos de Trump dos últimos seis anos

Lusa04 Abr, 2019, 07:35 / atualizado em 04 Abr, 2019, 08:30 | Mundo

Trump é o primeiro presidente dos EUA, desde Richard Nixon, a recusar-se a divulgar a sua situação fiscal.

Com uma nova maioria na Câmara dos Representantes, os democratas têm agora autoridade para exigir esses documentos. Nunca tal pedido, apresentado pela comissão responsável pela tributação, foi rejeitado no passado, sublinham os democratas.

Numa carta datada de quarta-feira pedem ao Departamento do Tesouro que lhes dê, até 10 de abril, as declarações pessoais de IRS de Donald Trump, bem como aquelas referentes a várias das suas empresas, de 2013 a 2018.

Os democratas dizem que querem perceber se o Tesouro realmente "controla e aplica as leis fiscais federais ao Presidente".

Questionado pelos jornalistas, Donald Trump voltou a mostrar-se indisponível para aceder ao pedido dos Democratas.

"Estou sempre sob controlo fiscal, (...) há muitos anos. (...) Acho que quando temos um nome (famoso), somos controlados, mas enquanto eu estiver sob um golpe inspetivo, não estarei inclinado a fazê-lo", afirmou.

Os democratas admitem que o Departamento do Tesouro possa realizar as declarações pessoais do Presidente, mas sublinham que ignoram os detalhes dos controlo e "mesmo se o controlo obrigatório é realmente feito".

O responsável do departamento do Tesouro, Steven Mnuchin, havia indicado em meados de março que "cumpriria a lei" se o Congresso exigisse a declaração de impostos de Donald Trump.

Os democratas multiplicaram desde janeiro as investigações parlamentares contra o Presidente, mas seus líderes descartam neste momento qualquer perspetiva de um processo de destituição de Donald Trump.

Os republicanos, no entanto, denunciam o que consideram ser um "abuso" de poder por parte dos democratas, que têm "pressa para destituir" Donald Trump.