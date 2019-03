Depois do choque. Nova Zelândia quer mudar lei sobre armas

Alexandre Brito - RTP18 Mar, 2019, 08:43 / atualizado em 18 Mar, 2019, 08:45 | Mundo

País ainda em choque com a brutalidade do ataque que matou 50 pessoas | Jorge Silva - Reuters

O australiano responsável pelo ataque às mesquitas, Brenton Tarrant, de 28 anos, está preso. É acusado de assassinato. Deve regressar a tribunal no próximo dia 5 de abril para enfrentar novas acusações.









Sabe-se agora que Brenton Tarrant comprou armas e munições, de forma legal, numa loja – Gun City – entre dezembro de 2017 e março de 2018. Não foi aí, no entanto, que adquiriu uma das armas com grande poder de fogo utilizada no massacre.





De acordo com a lei da Nova Zelândia é possível comprar armas classificadas com categoria A. As armas nesta categoria podem ser semiautomáticas mas estão limitadas a sete tiros.









Na Nova Zelândia, pelos cerca de 5 milhões de habitantes estão espalhadas 1,5 milhões de armas.

Jovem neozelandês acusado de distribuir imagens do ataque às duas mesquitas de Christchurch





Um jovem de 18 anos foi hoje acusado por um tribunal neozelandês de distribuir imagens do ataque às duas mesquitas de Christchurch, na sexta-feira, transmitidas em direto pelo atacante no Facebook.





No domingo, a primeira-ministra neozelandesa afirmou que pretende discutir com a rede social Facebook a transmissão de vídeos em direto, após a transmissão do ataque que causou 50 mortos.











A porta-voz da plataforma na Nova Zelândia, Mia Garlick, garantiu que vão ser também removidas todas as versões editadas do vídeo, mesmo que não mostrem conteúdo gráfico.







"Nas primeiras 24 horas, removemos 1,5 milhões de vídeos do ataque, em todo o mundo, dos quais mais de 1,2 milhões foram bloqueados durante o `download`", disse o Facebook.







Num país ainda em choque, a primeira-ministra australiana disse esta manhã que. Palavras após uma reunião com o Governo, que tinha como único objetivo avançar com propostas para limitar o uso de armas no país.A primeira-minstra da Nova Zelândia não esclareceu que alterações na lei sobre o uso de armas vão ser apresentadas, mas é praticamente certo que as. Jacinda Arden encorajou ainda os actuais donos de armas a que as entreguem. “Para tornar a nossa comunidade mais segura, o momento para agir é agora”, disse. “Acredito que a vasta maioria dos donos de armas na Nova Zelândia acreditam que a mudança tem que acontecer”.O tribunal de Chirschurch aceitou manter o anonimato do jovem, também acusado de ter publicado uma fotografia da mesquita Al-Nur, em Christchurch, com a menção "alvo atingido". O jovem deverá comparecer novamente em tribunal a 8 de abril.