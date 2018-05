Assunto incómodo, abafado na época, que só nos últimos anos tem sido desvendado.



Histórias trágicas de portugueses que estiveram escondidas durante décadas. Ocultas em arquivos alemães e franceses no meio de documentos, livros de morte, registos de trabalhadores forçados.



Algarvios, minhotos, lisboetas, transmontanos que viveram o inferno nos campos de Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Bergen Belsen.



A maioria destes homens e mulheres morreu. Alguns sobreviveram às fábricas da morte para contar a história.



"Deportados para outro mundo" - a primeira grande reportagem de televisão sobre o tema - segue o rasto e a história de alguns destes portugueses, dá-lhes rosto e recolhe o testemunho dos seus familiares.



"Deportados para Outro Mundo" é uma reportagem de Ana Luísa Rodrigues, Carla Quirino e José Rui Rodrigues, com grafismo de Sofia Pedro, Pesquisa de Luísa Vaz, Produção de Natacha Silva.



O algarvio Tomás vieira emigrou para França na década de 1920 , com a mulher e as duas filhas. Morreu no campo de concentração de Mauthausen.