Deputado adepto do Brexit criticado por se deitar durante o debate parlamentar

Jacob Rees-Mogg tem sido alvo de diversas críticas depois de, na terça-feira, ter passado grande parte do debate parlamentar quase deitado na fila da frente da Câmara dos Comuns.



Vários deputados consideram que a atitude do líder dessa Câmara mostrou arrogância e desrespeito.





“Tem-se falado muito sobre democracia esta noite, e o líder da Câmara, com a sua linguagem corporal durante toda a noite, tem mostrado desdém pela Câmara e pelas pessoas”, apontou na altura Caroline Lucas, deputada do Partido Verde.





“Está estendido ao longo de três lugares como se estivesse a ouvir algo muito aborrecido”, acrescentou, sem obter qualquer reação signaficativa por parte de Rees-Mogg, que continuou na mesma posição.

A liberal democrata Sarah Wollaston questionou se Rees-Mogg tinha “perdido a capacidade de se sentar” e se o facto de se “colocar horizontalmente sobre a bancada da frente significa arrogância ou apenas má-educação”.

Já a deputada trabalhista Anna Turley referiu-se à postura de Rees-Mogg como "Senhor Presidente da Câmara dos Comuns". A paródia continuou na rede social Twitter, onde o trabalhista Andrew Adonis utilizou a postura de Rees-Mogg para criar um gráfico com números sobre a maioria parlamentar desde 2017. Houve ainda quem comparasse a postura do líder da Câmara com a queda da libra britânica relativamente ao euro.