Deputado israelita agredido por polícias num protesto em Jerusalém

Na passada sexta-feira, Ofer Cassif estava a participar num protesto em solidariedade com os residentes do bairro Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, quando começaram os confrontos com as forças de segurança. Segundo o Jerusalem Post , o parlamentar da Lista Conjunta foi "brutalmente agredido" pelos polícias chamados a dispersar a multidão.Cassif, que fez queixa contra os agentes de autoridade, garantiu que os polícias sabiam quem ele era e, mesmo assim, agrediram-no.Entretanto, foi divulgado um vídeo pelos media israelitas, através das redes sociais, no qual se vê membro do parlamento a ser agredido enquanto alguns civis tentam dizem várias vezes à polícia que estão a bater num parlamentar.

"Numa manifestação em Sheikh Jarrah, [a polícia] partiu os meus óculos, rasgou a minha camisa, atirou granadas de atordoamento. E é claro que os polícias que infringiram a lei ficam impunes. É importante frisar que os manifestantes não agiram de forma violenta", esclareceu Cassif.







Ofer Cassif descreveu o incidente, à imprensa local como "uma violação da soberania e dignidade do Knesset" devido à sua condição de membro do parlamento israelita e apresentou uma queixa ao Ministério da Justiça.

A polícia, por seu lado, afirma que Cassif "desafiou" os agentes a baterem-lhe.







O político judeu garante que isso é "mentira" e que vai apelar ao procurador-geral Avichai Mandelblit para abrir uma investigação "devido à possibilidade de tentativas de obstruir a investigação [do departamento de investigações internas da polícia]".



Cassif disse ainda aos media israelitas que foi ameaçado de morte e, por isso, vai apresentar queixa à Guarda do Knesset, uma entidade que existe para proteger os parlamentares.

"Empurrado" e agredido pela polícia





As imagens do incidente, divulgadas pelos meios de comunicação israelitas e nas redes sociais, mostram Ofer Cassif a discutir com uns polícias antes de ser empurrado por um agente, agarrado e agredido. Num outro vídeo, também divulgado pelos media, vê-se um polícia aparentemente ajoelhado junto ao rosto de Cassif, que estava caído no chão.



Nas imagens transmitidas pelo Channel News 12, no sábado, ouve-se um manifestante a chamar a polícia como "um grupo de psicopatas".



Cassif não ficou gravemente ferido, mas ficou com os óculos partidos e a camisa rasgada. Contudo, o incidente não passou despercebido a várias vozes críticas da elite política de Israel, que já vieram condenar a violência policial contra o parlamentar.



Ahmad Tibi, também da Lista Conjunta, considerou que se tratou de um "ataque brutal". Já Gideon Saar, de direita, escreveu no Twitter que "a violência brutal da polícia contra Cassif é um golpe para o parlamento e para a imunidade parlamentar".



Também o líder da oposição centrista, Yair Lapid, criticou o sucedido e apelou à polícia para investigar o incidente.





Doron Turgeman, chefe do departamento da Polícia de Israel em Jerusalém, confirmou que já pediu uma investigação sobre o incidente.



"Vamos investigar o que causou o incidente no qual Ofer Cassif alega ter sido atacado pela polícia. O incidente foi relatado ao Comissário de Polícia, Yaakov Shabtai, e nas próximas horas saberemos pelas câmaras policiais e alguma documentação adicional o que realmente aconteceu durante a manifestação em Sheikh Jarrah em Jerusalém", disse a Polícia de Israel num comunicado.



No domingo, Cassif dirigiu-se à Unidade Central de Investigação da Polícia e fez uma denúncia oficial contra os agentes envolvidos no incidente.



"Quando a violência vem das próprias pessoas destinadas a proteger a lei, e é de natureza seletiva, a violência torna-se duas vezes pior", disse Cassif.