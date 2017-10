Deputados brasileiros rejeitam investigação a Temer

Jorge Almeida - RTP26 Out, 2017, 10:54 / atualizado em 26 Out, 2017, 10:55 | Mundo

A Câmara dos Deputados brasileiros rejeitou a segunda denúncia contra o Presidente Michel Temer, com 251 votos a favor, 233 contra, duas abstenções e duas ausências.



A denúncia feita pelo antigo procurador-geral da República Rodrigo Junot pedia uma investigação ao Presidente brasileiro, bem como aos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretário Geral da Presidência), por organização criminosa e obstrução à justiça.



Esta foi a segunda denúncia contra Michel Temer que chegou nos últimos seis meses à Câmara dos Deputados, sendo a primeira vez que um Presidente brasileiro fica sujeito à possibilidade de uma investigação judical.







Para a denúncia ser aprovada precisava de pelo menos 342 votos, dois terços dos 513 deputados.



Logo a seguir à votação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse acreditar ser "possível o Governo reconstruir a maioria parlamentar, caso não haja retaliações aos deputados que votaram contra”.



Desde a primeira denúncia por corrupção passiva, a 29 de junho, que Temer tem caído a pique nas sondagens. A par do escândalo, o Brasil atravessa a maior crise dos últimos anos com a descida dos preços do petróleo e das matérias-primas.

Temer indisposto

A sessão da Câmara dos Deputados contou com um acontecimento inesperado: a notícia de que o Presidente brasileiro fora hospitalizado.



Michel Temer ficou indisposto com uma “obstrução urológica” e passou a tarde a realizar exames médicos no hospital militar de Brasília. Pouco depois das 20h00, o presidente saiu pelo próprio pé e disse aos jornalistas: “Tô inteiro”.







Sem conhecerem o estado de saúde de Temer, alguns deputados chegaram a propor o adiamento da votação mas a ordem do Palácio do Planalto foi para “tocar em frente”.



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou mesmo a afirmar: “Não vou esperar a vida inteira. Estou aqui desde às 9h00. Todo o mundo sabia que a sessão seria hoje”.