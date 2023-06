Deputados da maioria eleitos para a mesa do parlamento timorense

A lista de candidatos aos cargos foi a única apresentada até à passada sexta-feira à presidente do Parlamento Nacional, tendo sido eleita por 43 a favor, 20 abstenções e um voto nulo.

Maria Teresinha Viegas, do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), foi eleita como primeira vice-presidente, Alexandrino Afonso Nunes, do Partido Democrático (PD) como segunda vice-presidente e Virgínia Ana Belo, também do CNRT, como secretária da mesa.

Foram ainda eleitos Maria Teresa da Silva Gusmão, do PD, e Bendita Moniz Magno, do CNRT, respetivamente como primeira e segunda vice-secretárias, no que foi a primeira sessão presidida pela nova responsável do parlamento, Maria Fernanda Lay.

Com a eleição de hoje fica completa a mesa que vai liderar o parlamento durante os próximos cinco anos, estando prevista agora a conclusão do processo de formação de governo.

Na próxima quinta-feira, o presidente, José Ramos-Horta, terá a primeira reunião com o primeiro-ministro indigitado, Xanana Gusmão, bem como outros elementos dos dois partidos do executivo, CNRT e PD.

No dia seguinte, José Ramos-Horta assina o decreto de nomeação do IX Governo Constitucional que toma posse no sábado no Palácio Presidencial em Díli.