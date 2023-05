Derrota do PSOE nas regionais. Pedro Sánchez antecipa eleições gerais para 23 de julho

(em atualização)







Depois da derrota nas eleições regionais e municipais, Pedro Sánchez anunciou a dissolução do parlamento e a antecipação das eleições legislativas nacionais para 23 de julho.





Numa declaração pública, esta segunda-feira, o primeiro-ministro afirmou que que decidiu "considerando os resultados das eleições de domingo" e que informou o Rei Felipe VI a sua "decisão de (...) dissolver o Parlamento e proceder à convocação de eleições gerais" que serão realizadas "no domingo, 23 de julho".





Os deputados regionais e presidentes de regiões socialistas "serão afastados" dando lugar aos eleitos do PP e do Vox, informou ainda o chefe de Governo.



"Como primeiro-ministro e secretário-geral do PSOE assumo os resultados e vou submeter o resultado democrático à vontade popular", acrescentando que demonstra uma "clarificação sobre a vontade da população espanhola".



"Só há um método infalível para tirar estas dúvidas: a democracia. Creio que o melhor é que os espanhóis tomem a palavra para decidir o rumo do país".





O mapa regional e autárquico de Espanha deixou de ser dominado pelos socialistas com as eleições regionais e locais de domingo, que o Partido Popular (PP, direita) ganhou, reivindicando o início de um "novo ciclo político" no país.



O partido socialista (PSOE), à frente do Governo nacional desde 2018, liderava os executivos regionais de nove das 12 regiões autónomas que tiveram eleições no domingo e, no final da contagem dos votos, tinha perdido mais de metade, conservando apenas quatro: Astúrias, Canárias, Castela La Mancha e Navarra.