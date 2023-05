Eleições regionais em Espanha dão alento à direita e cartão amarelo ao PSOE

Com praticamente todos os votos apurados, o partido do Executivo espanhol mostrou a sua vulnerabilidade eleitoral antes das eleições gerais, tendo perdido para os conservadores de direita da oposição. Só três das 12 regiões que foram a eleições vão manter o domínio socialista, e ainda assim por pouca diferença. A restante maioria elegeu o PP ou coligações e acordos informais com o partido de extrema-direita Vox.

Às 23h30 locais de domingo,O PSOE, à frente do Governo nacional desde 2018, liderava os executivos regionais de nove autonomias e perderam em quatro - Aragão, Baleares, Comunidade Valenciana e La Rioja -, mantendo outras quatro - Astúrias, Canárias, Castela La Mancha e Navarra. Já na Estremadura, quando estavam contados 97 por cento dos votos, o PSOE era o partido mais votado, mas elegia o mesmo número de deputados do que o PP.Considerando os resultados das últimas horas,O PP ganhou ainda na Cantábria, região que era governada pelo Partido Regionalista da Cantábria, com o apoio do PSOE. Assim, o PP poderá ficar a governar oito regiões, a que se juntam a Andaluzia e Castela e Leão, que anteciparam para 2022 as eleições e que o Partido Popular também ganhou.Recorde-se que o PP só governava duas das regiões que no domingo foram a votos (Madrid e Múrcia, que manteve)., explicou à Reuters Ignacio Jurado, professor de ciência política da Universidade Carlos III.Os resultados do Partido Popular indicam que os conservadores podem vencer contra a atual coligação de esquerda liderada pelo Partido Socialista Obrero Español se repetirem o desempenho nas eleições gerais de dezembro. Contudo, há poucas maiorias claras, exceto na região de Madrid, onde a presidente regional Isabel Diaz Ayuso do PP quase atingia a maioria absoluta.

PP reivindica vitória

Os conservadores do PP conquistaram importantes regiões de poder e reforçaram ainda o poder nas zonas que já governavam. Para Cuca Gamarra, porta-voz do PP, os resultados são uma prova irrefutável da vontade de mudança em Espanha.disse em conferência de imprensa quando saíram os primeiros resultados, no domingo à noite.Mais tarde, o líder do Partido Popular de Espanha, atualmente na oposição, reivindicou também uma vitória clara nas eleições regionais e municipais, considerando-as como o início de "um novo ciclo político" no país., disse Alberto Núñez Feijóo, numa declaração a milhares de apoiantes do PP que se concentraram no domingo à noite em frente da sede do partido, em Madrid.Feijóo, antigo presidente do governo regional da Galiza, foi eleito presidente do PP há pouco mais de um ano e teve no domingo o seu primeiro teste eleitoral., afirmou ainda, acrescentando que oPara o líder do partido de direita, o novo ciclo que se iniciou com após estes resultados em Espanha vai prosseguir "nos próximos meses"., disse o líder do PP., disse ainda o líder do PP.Na mesma onde, o partido Vox reivindicou os resultados tanto nas regionais, onde aumentou a representação nos parlamentos autonómicos, como nas municipais, onde alcançou 7,19 por cento dos votos globais (tinha tido 3,56 por cento nas autárquicas anteriores, de 2019).Para o líder do partido da extrema-direita, Santiago Abascal, no domingo,Já Pedro Sánchez não fez declarações e coube à porta-voz do PSOE e ministra da Educação, Pilar Alegria, fazer uma breve declaração aos jornalistas em que admitiu o "mau resultado".Líderes regionais dos socialistas admitiram também a derrota e falaram num “tsunami” que atingiu o PSOE por todo o território.

Imprensa espanhola fala em "descalabro" socialista

A imprensa espanhola tem em destaque "o descalabro" do partido socialista e do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, nas eleições municipais e regionais de domingo em Espanha e como o PP "arrasou" com uma vitória "sem paliativos".lê-se na manchete da edição impressa desta segunda-feira do jornal, que no editorial escreve queJá o jornalescreve também que. O diário defende quePara, estas eleições acabaram por ditar umaJá o ABC escreve igualmente que oO mapa regional e autárquico de Espanha deixou de ser dominado pelos socialistas com as eleições regionais e locais de domingo, que o PP ganhou, reivindicando o início de um "novo ciclo político" no país.

Estas eleições regionais foram a primeira ida a votos este ano em Espanha, que tem também legislativas nacionais previstas para dezembro, no final de uma legislatura marcada pela primeira coligação governamental no país, entre o PSOE e a plataforma de extrema-esquerda Unidas Podemos. Os resultados de domingo estão a ser vistos como um prenúncio das legislativas de dezembro.