Derrota em Bakhmut pode ditar "compromissos inaceitáveis", avisa Zelensky

As forças russas continuam a investir na tentativa de conquistar a cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, mas as autoridades ucranianas garantem que não estão a ter muitos progressos., disse Maliar através do Telegram.Já do lado russo, as notícias dão conta de avanços no território e na cidade vizinha de Avdiikva, apesar da forte resistência de Kiev, e assumem que tem quase o controlo total de uma central de metais. Segundo as agências internacionais, as forças russas ganharam algum terreno mas não conseguiram cercar as forças ucranianas.

"Não podemos falhar"

Há sete meses que a ofensiva russa se concentra em Bakhmut e o chefe de Estado ucraniano admitiu, na terça-feira, que a queda da cidade no leste da Ucrânia seria uma pesada derrota política. Em entrevista à Associated Press, Zelensky sublinhou que até ao momento não se sentiu pressionado para assinar um acordo de paz com "compromissos inaceitáveis"., disse Zelensky.. E se o presidente russo "vir um pouco de sangue - sentir que estamos fracos - ele vai forçar, forçar, forçar".O receio de Zelensky é, como admitiu,. Do lado republicano, o candidato Donald Trump e o seu provável rival Ron DeSantis têm questionado se Washington deveria continuar a fornecer ajuda militar à Ucrânia e se o conflito deveria ser uma prioridade para a segurança nacional norte-americana., explicou o chefe de Estado ucraniano.

Putin está "informativamente isolado" e sem aliados



Ainda na entrevista de terça-feira, Volodymyr Zelensky disse que Vladimir Putin era uma “pessoa isolada informativamente falando” e que tinha “perdido tudo” no último ano de guerra.



“Ele não tem aliados”, disse o presidente ucraniano, acrescentando que era claro que nem mesmo a China estava disposta a apoiar a Rússia.







Zelensky afirmou então que gostaria de receber em Kiev Xi Jinping, o líder da China, um dos poucos aliados da Rússia, e que divulgou, no final de fevereiro, o que chamou de um plano para a paz na Ucrânia.



"Estamos prontos para vê-lo aqui", disse Volodymyr Zelensky, referindo-se a Xi Jinping. "Quero falar com ele. Tive contacto com ele antes da guerra. Mas durante todo este ano, mais de um ano, não tive".



Volodymyr Zelensky disse que o anúncio, feito no sábado pelo Kremlin, de um acordo para implantar armas nucleares táticas na Bielorrússia, país que faz fronteira com a Ucrânia, foi uma manobra de distração, porque a visita de Xi Jinping "não foi boa para a Rússia".