"Desafios de subsistência". Líderes iranianos assumem dificuldades provocadas pela guerra e sanções

A imposição de novas sanções vem agravar o impacto da guerra na economia iraniana. No mês passado, a inflação anual atingiu os 66 por cento.





O acordo, assinado a 17 de junho, determinou o cessar-fogo imediato e a abertura de negociações durante 60 dias para um acordo definitivo de paz, um prazo que entretanto expirou.

Mojtaba Khamenei não é visto em público desde que assumiu funções, logo após o início da guerra. O ataque de 28 de fevereiro encetado pelos Estados Unidos e Israel resultou na morte do pai e até então Líder Supremo, o ayatollah Ali Khamenei, bem como de vários membros da sua família.





Num comunicado divulgado este sábado, o Governo iraniano indicou que a diplomacia e a defesa são duas frentes "complementares, coordenadas e inseparáveis” para a proteção dos interesses nacionais e da integridade territorial, pelo que ambas devem ser seguidas de forma "equilibrada".





com agências