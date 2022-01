Descarrilamento de comboio provoca pelo menos nove mortos na Índia

As operações de resgate já terminaram e a ferrovia está a ser restaurada de forma a permitir a passagem de outros comboios."Parece que não há mais pessoas presas nas carruagens", disse outro porta-voz da ferrovia, Gurmeet Kaur, citado pela CNN O comboio tinha partido de Bikaner, uma cidade no estado de Rajastão, e seguia em direção a Gauhati, no estado de Assam, quando o acidente ocorreu no distrito de Jalpaiguri.O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, escreveu no Twitter que os seus "pensamentos estão com as famílias enlutadas" e desejou uma rápida recuperação aos feridos. Atambém já afirmou que será dada uma compensação aos familiares das vítimas e dos feridos.Acidentes ferroviários são um problema comum na Índia, devido à sua infraestrutura obsoleta e manutenção precária., de acordo com um relatório do ano passado do(NCRB). Um dos incidentes mais mortíferos dos últimos anos ocorreu em novembro de 2016, quando mais de 140 pessoas morreram na consequência de um descarrilamento.