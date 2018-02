Descoberto aminoácido nos espargos que propaga o cancro da mama

Inês Geraldo - RTP08 Fev, 2018, 19:45 | Mundo

Espera-se que, no futuro, sejam aproveitadas estas informações para ajudar pacientes que têm cancro da mama a adaptar a dieta para que a doença não seja propagada para outras partes do corpo. A asparagina é um aminoácido, um bloco de proteína, que se encontra nos espargos.



O estudo teve lugar no Centro de Pesquisa do Cancro de Cambridge e foi conduzido em ratos com uma forma agressiva de cancro da mama. Os produtos do estudo levavam duas semanas até morrer mas descobriu-se que havendo uma dieta pobre em asparagina, os tumores do cancro da mama demoravam a propagar.



O Professor Greg Hannon revelou que se trata de uma grande descoberta. “Foi uma grande mudança, [os tumores] eram mais difíceis de encontrar”, declarou. No ano passado, a Universidade de Glasgow chegou à conclusão que ao eliminar aminoácidos como a serina e a glicina havia menor probabilidade de haver desenvolvimento de linfomas e cancro intestinal.



“Estamos a arrecadar cada vez mais provas que mostram que cancros específicos são viciados em certos componentes da nossa dieta. No futuro, ao modificar a dieta dos pacientes ou ao usar medicação que bloqueie o acesso dos tumores aos nutrientes esperamos melhorar os resultados da terapia”, continuou Hannon.

Influência em tumores secundários

Quando surge um primeiro tumor cancerígeno o mesmo é raramente fatal. O maior perigo surge quando existe a propagação de metástases, o que acontece quando as células cancerosas abandonam o tumor primário e sobrevivem na circulação sanguínea, espalhando-se para outros órgãos.



É neste processo que os cientistas acreditam que a asparagina tem maior relevância, sendo que se acredita que a redução do consumo deste aminoácido não previne o aparecimento dos tumores primários.



Apesar da descoberta, os testes só foram realizados em ratos pelo que é necessário confirmar a conclusão. A longo prazo, os cientistas avisam que os pacientes com cancro poderão tomar bebidas nutricionalmente equilibradas, sem asparagina.



E é pedido aos pacientes que não entrem em dietas drásticas que cortam a asparagina. “Não recomendamos que os pacientes excluam totalmente nenhum grupo de comida da sua dieta sem falar com médicos”.