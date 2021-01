Desenham-se auroras boreais nas noites geladas de janeiro

One of the best videos I have seen of the Aurora Borealis. It is so surreal that it looks like bad graphics in a movie. What a sight!#AuroraBorealis #northernlights pic.twitter.com/HNVs75pRBp — Sidharth Shukla (@sidhshuk) January 17, 2021

A aurora é um indicador das condições de tempestade geomagnética centrada nos pólos onde o campo magnético da Terra é maior.

As luzes neon ocorrem imediatamente ao pôr do Sol ou antes de amanhecer.

WOW! Check out the northern lights in Muonio, Finland. A local photographer captured this video Monday night into Tuesday morning (1/19). #northernlights #finland #auroraborealis pic.twitter.com/cB27zKHH6G — KMVT News (@KMVTNews) January 20, 2021

Partículas provenientes de tempestades na superfície do Sol viajam pelo espaço como um vento solar e, ao serem atraídas pela Terra, colidem com o campo magnético terrestre, criando as auroras.

Nas colisões, essas partículas misturam-se com gases atmosféricos, como o oxigénio ou nitrogénio, e libertam energia em forma de luz.

A tonalidade avermelhada ocorre em maiores altitudes e o tom esverdeado revela-se quando a transferência de energia cruza altitudes mais baixas.

This is how an Aurora is created.pic.twitter.com/HHJ1uL6NVi — Space Explorer Mike (@MichaelGalanin) January 20, 2021

O fenómeno noturno depende da atividade do Sol e do ciclo de 11 em 11 anos do astro.

Esses 11 anos dividem-se num período com cerca de quatro anos que corresponde à energia solar máxima.

Segue-se uma fase de transição que abre o capítulo de quatro anos de mínimo solar.





Em dezembro de 2019, segundo a NASA começou o novo ciclo polar mínimo chamado Ciclo Solar 25, que aumentará até ao máximo em 2025

Rodney Viereck, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos sublinha que 2021, sendo um ano mais próximo do mínimo solar, tem a vantagem das auroras serem mais previsíveis, enquanto que as auroras no período máximo são repentinas e de curta duração.



If you missed this yesterday, take a look now at these fabulous shots of the #aurora over Scotland: https://t.co/YB8ER6Pqmy pic.twitter.com/rckNu3x90r — BBC Weather (@bbcweather) January 13, 2021

The #Auroraborealis was bright on the VIIRS Night satellite last night. pic.twitter.com/v8nqrmVLyM — NWS Boise (@NWSBoise) January 20, 2021

Os Serviços Nacionais Metereológicos americanos da localidade de Boise, no Idaho, partilham a imagem captada pelo satélite VIIRS, onde se vê a a mancha da aurora a norte do Canadá.





Nas ultimas duas semanas, milhares de testemunhos com vídeos e fotografias têm ocupado as redes sociais dos países do norte.