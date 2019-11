Sem um acordo politico pré eleitoral que desbloqueie a situação de impasse no parlamento espanhol para formar governo, e com o VOX, partido de extrema direita a subir nas sondagens, a poder duplicar o número de deputados, pode haver uma reviravolta no cenário parlamentar em Espanha.





Os analistas politicos admitem que a direita se una para governar, se conseguir a maioria dos deputados no congresso. Já os eleitores dizem-se desiludidos com os políticos e cansados de serem chamados às urnas para que tudo fique na mesma.