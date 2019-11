Destituição. Embaixador Sondland presumiu ordens de Trump

para investigar as ações de Hunter Biden, filho do democrata e rival presidencial de Trump, Joe Biden, quando era vice-presidente da empresa de gás ucraniana Burisma., ao lado do secretário para a Energia, Rick Perry, e do enviado especial dos EUA à Ucrânia, o embaixador Kurt Volker.

O embaixador confirmou ainda a existência de uma relação de troca de favores, quanto ao pedido de Zelenskyi para uma audiência com Trump na Casa Branca, condicionada à referida investigação aos Biden.







"Houve um quid pro quo? Como testemunhei antes, quanto ao telefonema da Casa Branca e à reunião na Casa Branca, a resposta é sim", disse Sondland.











Giuliani, o testa de ferro

, referindo todos que mal conheciam Sondland, ou que os seus contactos com o embaixador foram muito ténues.O próprio"Quando o Presidente dize então o sr Giuliani, enquanto seu advogado pessoal, faz certos pedidos, assumimos que vêm do Presidente", defendeu-se.

Giuliani, esclareceu Sondland, pressionou a Ucrânia para investigar a empresa de gás Burisma. Já ele próprio, afirmou, só veio a perceber depois que essa investigação se destinava a descobrir podres sobre Hunter e Joe Biden.

"Estava a presumir"

Donald Trump, de 73 anos, está sob investigação do Congresso num inquérito para a sua destituição, acusado de abuso de poder no exercício do cargo.



Trump diz que esta investigação é mais uma "caça às bruxas". O testemunho do embaixador Sondland, aguardado com expetativa, sobretudo pelos democratas, acabou por se revelar um pau de dois bicos.



Quando apertado pelo representante do Ohio, Mike Turner, sobre um título de um artigo da CNN sobre o seu testemunho, o embaixador reconheceu não ter provas que impliquem Trump.





"Foi este o seu testemunho hoje, que tem provas de que Donald Trump ligou as investigações à ajuda?"



"Disse e repeti, estava a presumir", respondeu Sondland, referindo que outros responsáveis norte-americanos lhe disseram que os fundos militares e um encontro entre os Presidentes estavam ligados a uma investigação sobre os Biden.



"Então não tem provas" que liguem Trump a um quid pro quo, barafustou o representante. "Ninguém neste planeta lhe disse" que a ajuda dos EUA estava ligada às investigações, concluiu, varrendo para o lixo o testemunho de Sondland.





O embaixador disse ainda que enviou um e-mail para o Departamento de Estado, antes do telefonema entre Trump e Zelensky, no dia 25 de julho, revelando estas questões.







Se as conclusões do inquérito forem aprovadas por maioria simples na Câmara dos Representantes, o processo segue para o Senado, sendo necessária uma maioria de dois terços para a destituição do Presidente.



"As câmaras estão a gravar?"



Entre a catadupa de desmentidos às alegações de Sondland, o mais original, como era de esperar, veio de Donald Trump.



O Presidente norte-americano negou outra vez a existência de um, e, e a que este aludiu.perguntou-me ele", leu Trump. "Isto é o embaixador Sondland a falar comigo..." acrescentou.?". Foi uma conversa muito curta e abrupta que ele teve comigo".

"Ele pergunta o que é que quer? Eis a minha resposta", acrescentou Trump, dirigindo-se aos jornalistas. "Prontos? As câmaras estão a gravar?"







"Não quero nada. É isso que eu quero da Ucrânia. Não quero nada, disse-o duas vezes!", explicou.







"Não quero nada. Não quero nenhum quid pro quo, diga ao Presidente Zelenskyi para fazer o que é correto, exclamou o Presidente, lendo a transcrição.





Trump repetiu ainda que não conhece realmente Sondland - um dos principais financiadores da sua campanha presidencial - embora acredite que se trata de "um gajo porreiro".



"Continue a martelar"

De forma mais normal,Sondland afirmou esta quarta-feira que transmitiu em setembro as suas inquietações ao vice-presidente, quanto à estratégia de Trump na Ucrânia. Só que, de acordo com o chefe de gabinete de Pence, Marc Short, esta conversa nunca aconteceu., garantiu no comunicado."Múltiplas pessoas testemunharam sob juramento que o vice-presidente nunca mencionou Hunter Biden, o ex-presidente Joe Biden, Crowdstrike, Burisma ou investigações, em qualquer conversa com os ucranianos ou o Presidente Zelenskyi, antes, durante ou depois do encontro de 1 de setembro na Polónia", referiu ainda o comunicado.









Sondland mostroudo secretário de Estado a aplaudir os seus esforços para conseguir que Zelenskyi investigasse os Biden, de forma a libertar 391 milhões de dólares em ajudas militares., aconselhou Mike Pompeo, de acordo com a correspondência disponibilizada.

Sondland desvirtuou tudo, reage Perry

Sondland referiu igualmente que, em maio passado, o Presidente Trump lhe disse a ele, ao secretário da Energia, Rick Perry, e ao então enviado especial dos EUA à Ucrânia, Kurt Volker, para trabalhar com Rudy Giuliani na política para a Ucrânia.Como já foi declarado, o secretário Perry falou com Rudy Giuliani apenas uma vez, a pedido do Presidente", afirmou em comunicado."Em nenhuma altura, antes, durante ou depois desse telefonema, foram mencionadas as palavras Biden ou Burisma perante o secretário Perry", concluiu.

Giuliani contra-ataca

O próprio Giuliani recorreu à rede Twitter para se afastar das declarações de Sondland.



I came into this at Volker’s request. Sondland is speculating based on VERY little contact. I never met him and had very few calls with him, mostly with Volker.



Volker testified I answered their questions and described them as my opinions, NOT demands. I.E., no quid pro quo! — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) November 20, 2019

"Entrei nisto a pedido de Volker. Sondland está a especular, com base em MUITO pouco contacto. Nunca me encontrei com ele e tive poucos telefonemas com ele, sobretudo com Volker", escreveu.







"Volker testemunhou que respondi às perguntas deles e descrevi-as como as minhas opiniões, NÂO exigências. Nenhumas exigências, por isso nenhum quid pro quo!"







Antes disso, Giuliani testemunhou a sua versão do telefonema de 24 de julho entre Trump e Zelenskyi, que serve de base a todo o processo de destituição.



During the July 24 conversation @realDonaldTrump agrees to a meeting with Pres. Zelensky without requiring an investigation, any discussion of military aid or any condition whatsoever.



This record shows definitively no quid pro quo, which is the same as no bribery. END OF CASE! — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) November 20, 2019





"Durante a conversa de 24 de julho, @realDonaldTrump anuiu a um encontro com o Pres.Zelenskyi sem requerer uma investigação, qualquer discussão sobre a ajuda militar ou qualquer tipo de condição", referiu Giuliani.





"Esta gravação prova deninitivamente que não houve nenhum quid pro quo, o que equivale a nenhum suborno. FIM DO CASO!", acrescentou.

Os caça-fantasmas

Já a secretaria para a Imprensa da Casa Branca, Stephanie Grisham, fez eco das declarações desta tarde de Trump aos jornalistas."O testemunho do embaixador Sondland esclareceu que, num dos breves telefonemas que teve com o Presidente Trump, o Presidente disse claramente queda Ucrânia e repetiuuma e outra vez", sublinhou, em comunicado."De facto, nunca houve nenhum. A ajuda norte americana à Ucrânia seguiu, nenhuma investigação foi lançada e o Presidente encontrou-se e falou com o Presidente Zelenskyi," acrescentou.

"Os democratas continuam a caçar fantasmas", rematou.