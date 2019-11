Nikki Haley. Ex-embaixadora na ONU revela resistência a Trump na Casa Branca

e do qual foram conhecidos alguns excertos esta segunda-feira."Kelly e Tillerson confidenciaram-me que, quando resistiam ao Presidente, não estavam a ser insubordinados, estavam a tentar salvar o país", escreveu Haley.

"O Presidente não sabia o que estava a fazer...", escreveu. "Tillerson ainda me disse que a razão que o levava a resistir às decisões do Presidente era que, se não o fizesse, iriam morrer pessoas", acusa também.

"Aterrador"



Os dois homens eram estranhos ao sistema político de Washington, quando foram convidados para os cargos, com grandes elegios, pelo novo Presidente dos Estados Unidos. Tillerson vinha da área empresarial e Kelly era um general aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA.





Donald Trump nomeou Tillerson em fevereiro de 2017 e Kelly foi empossado em julho seguinte. O editor-princial da CNN, Chris Cillizza, considera por isso aterrador que, de acordo com o que descreve Haley, em poucos meses, estes dois homens tenham decidido pela necessidade de proteger o país das ações do Presidente.







Tillerson foi demitido em março de 2018 e Kelly em dezembro desse mesmo ano. Não se sabe se Nikki Haley teve alguma influência nas decisões, ou se alguma vez revelou ao Presidente a estratégia admitida pelos dois homens.







O ex-secretário de Estado descreveu depois o Presidente como "indisciplinado" e avesso a ler relatórios, ao que Trump respondeu que Tillerson era "estúpido como uma pedra".

Questionado esta manhã pela CBS, sobre as referências agora feitas por Haley, o ex-chefe de gabinete de Trump encolheu os ombros."Se por resistência e ganhar tempo ela se refere a equipar o gabinete com os melhores e mais recetivos elementos, legais e éticos, para ele poder tomar decisões informadas é, então sou culpado", respondeu Kelly.

"Ofensivo"

"Em vez de me dizerem aquilo,", escreveu a ex-governadora do Estado da Carolina do Sul."Devia ter sido, 'vá dizer ao Presidente aquilo com que não concorda e demita-se se não gostar do que ele está a fazer'. Mas", remata.Durante a sua presença na Casa Branca, tentou minimizar as suas discordâncias com Trump e, ao mesmo tempo, distanciar-se dos seus excessos.A ex-embaixadora escreve neste livro que apoiou a maior parte das decisões políticas do Presidente que outros tentaram bloquear ou atrasar, incluindo a retirada do Acordo nuclear com o Irão e o Acordo de Paris sobre o clima, assim como a relocalização da embaixada dos Estados Unidos da América em Israel para Jerusalém.

Jogada política

Os seus detratores referem que foi escrito em apenas um ano, desde que a embaixadora abandonou o cargo nas Nações Unidas, e que,

O livro é, concluem, uma forma de Nikki Haley se destacar no futuro Partido Republicano, cavalgando aquilo que considera o apoio ao populismo de Trump e devoção ao atual Presidente norte-americano.







Daí o texto sub-reptício, mas perfeitamente claro, sobre a resistência de uma leal seguidora de Trump a uma agenda política obscura, referem ainda.

Estes analistas consideram também que a fama de moderada atribuída a Haley durante o seu período na ONU foi manifestamente exagerada.







Se, por um lado, lembram, ela pareceu colocar-se ao lado das mulheres alegadamente abusadas por Donald Trump, referindo na altura que deviam "ser ouvidas", por outro não deixou de ir trabalhar para um homem que se gaba de avanços sexuais indevidos.

Noutra crítica, apontam a ascendência imigrante de Nikki Haley, para denunciar o seu apoio às políticas anti-imigração do Presidente. Nomeadamente, a separação das famílias na fronteira com o México, que descreveu como necessárias para "a proteção do nosso povo".