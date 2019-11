Trump acusa democratas de serem criminosos por "instigarem" a sua destituição

Donald Trump volta a acusar os democratas de orquestrarem uma "caça às bruxas" com o processo de destituição. Apesar das criticas do Presidente e da Casa Branca, vão começar as sessões públicas de inquérito, com as primeiras três testemunhas a serem ouvidas na próxima semana.