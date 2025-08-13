"Destruição massiva". Bombardeamentos israelitas voltam a matar na Cidade de Gaza

O plano do primeiro-ministro israelita para a Cidade de Gaza aumentou as preocupações sobre a devastação generalizada, as deslocações e a fome que se abatem sobre os 2,2 milhões de habitantes do enclave.

Hamas discute no Egito regresso às negociações

c/ agências

Segundo a Defesa Civil de Gaza,O Crescente Vermelho avançou, por sua vez, que entre os 12 mortos nos ataques da última madrugada se encontram sete crianças. Cinco das vítimas mortais estavam à espera de receber ajuda humanitária.O gabinete de guerra de Israel votou na segunda-feira para tomar o controlo da Cidade de Gaza, decisão condenada pelo Conselho de Segurança da ONU.As Forças de Defesa de Israel disseram no dia seguinte estar “no começo de uma nova fase de combate”.A União Europeia, o Reino Unido, a Austrália, o Canadá e o Japão lançaram entretanto um comunicado a alertar quee a pedir ações urgentes para reverter a situação.A declaração conjunta exige ainda o fim do uso de força letal junto a centros de distribuição e armazenamento de ajuda humanitária, onde mais de 1.300 palestinianos já morreram, de acordo com dados das Nações Unidas.Já a Organização Mundial da Saúde apelou na terça-feira a Israel para que a deixe armazenar material médico e dar assim resposta a uma situação “catastrófica” antes da reocupação da Cidade de Gaza., lamentou à BBC Rik Peeperkorn, representante da OMS nos territórios palestinianos. “Queremos abastecer os hospitais o mais rapidamente possível”.Esta quarta-feira, o líder do Hamas Khalil Al-Hayya desloca-se ao Cairo para conversações sobre o regresso a um plano de cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos. A última ronda de negociações indiretas, no Catar, terminou num impasse no final de julho.Em comunicado,Uma fonte da agência Reuters afirmou que o grupo está preparado para voltar à mesa de negociações e que os responsáveis que se deslocam hoje ao Cairo irão reafirmar essa posição., avançou a mesma fonte.Um outro responsável do Hamas disse à Reuters na terça-feira que o grupo islamita está disposto a renunciar à governação de Gaza em nome de um comité não partidário, mas não renunciará às suas armas antes da criação de um Estado palestiniano.A exigência está longe de se tornar uma realidade, já que Netanyahu se recusa a reconhecer o Estado da Palestina e promete não terminar a ofensiva até que o Hamas seja erradicado.