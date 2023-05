Detido antigo procurador contra a corrupção na Guatemala

Stuardo Campos já foi promotor anticorrupção no país durante a administração do ex-Presidente Jimmy Morales (2016-2020). Desconhece-se ainda se as acusações se referem ao atual cargo ou ao anterior.

A queixa contra Campos foi feita pela Fundação Contra o Terrorismo, um grupo de extrema-direita, inicialmente de defesa de oficiais militares acusados de crimes de guerra, mas que visa também membros do sistema judicial que trabalharam em casos de corrupção.

"Esta queixa é falsa", declarou Campos. "Sei que o meu trabalho como procurador anticorrupção me valeu a animosidade de muitos setores."

Campos ficou conhecido por uma investigação relacionada com um projeto rodoviário da Morales. Na altura, vários funcionários governamentais foram detidos, na sequência de repetidos aluimentos de terra e outros problemas atribuídos à má qualidade da construção.

Nos últimos anos, vários procuradores e juízes anticorrupção foram investigados e acusados.

Mais recentemente, Campos foi responsável pelo desmantelamento de redes de tráfico de migrantes e supervisionou a primeira extradição para os EUA de guatemaltecos acusados de tráfico de migrantes.