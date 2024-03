Detido em Díli homem procurado pelas Filipinas

"No decorrer da operação realizada na quinta-feira a PCIC efetuou, com base num pedido de cooperação internacional para localizar e prender uma pessoa, emitido pela Interpol, a detenção do homem mais procurado pelas autoridades das Filipinas", lê-se num comunicado da PCIC, divulgado no mesmo dia nas redes sociais.

Trata-se de Arnolfo "Arnie" A. Teves Jr., político e antigo deputado filipino, acusado pelas Filipinas pelo assassínio de 10 pessoas. Teves Jr., eleito para a Câmara dos Representantes desde 2016, é acusado de ser o mentor da morte de Roel Degamo, governador da zona de Negros Oriental.

Em 4 de março, depois de o Tribunal Supremo proclamar Roel Degamo como governador, numa eleição contestada contra o ex-governador e irmão de Teves, Pryde Henry Teves, Degamo foi assassinado em casa.

Para as autoridades filipinas, Teves Jr. está implicado no homicídio de Roel Degamo, mas o deputado nega qualquer envolvimento e critica os opositores pelas acusações.

Em declarações hoje à imprensa filipina, o secretário de Justiça das Filipinas, Jesus Crispin Remulla, afirmou que a extradição de Arnolfo "Arnie" A. Teves Jr. está a ser organizada pela Interpol e pela embaixada das Filipinas.

Arnolfo "Arnie" A. Teves Jr. foi designado terrorista pelas autoridades filipinas que emitiram um mandado de captura internacional, tendo a Interpol emitido um "Red Alert".