Dez mesas de voto fechadas para eleições em Moçambique

Desde que se iniciou, há dois anos, a vaga de ataques armados de aparente inspiração extremista islâmica, mas sem que se saiba quem são os mentores, já terá feito 250 mortos na província de Cabo Delgado, norte do país.

.

Abdul Carimo, presidente da CNE, em declarações à agência Lusa adiantou que as dez mesas que não vão abrir na terça-feira se situam em três distritos.



Treze milhões de moçambicanos vão escolher na terça-feira o presidente da República, 250 deputados do parlamento, dez governadores provinciais e respetivas assembleias.



As sextas eleições gerais de Moçambique contam com quatro candidatos presidenciais e 26 partidos a concorrer às legislativas e provinciais, sendo que só os três partidos com assento parlamentar no país (Frelimo, Renamo e MDM) concorrem em todos os círculos eleitorais.