Dezenas de desaparecidos na ilha japonesa de Hokkaido após sismo de 6.7

Toda a ilha, do tamanho da Austria e com 5,3 milhões de residentes, ficou sem energia pela primeira vez na sua história. A eletricidade começou a voltar entretanto para algumas partes de Sapporo, capital de Hokkaido, e de Asahikawa, a segunda maior cidade da ilha.



O sismo deu-se às três horas e oito minutos da manhã (18h08 GMT), com epicentro 62 quilómetros a sudeste de Sapporo e a uma profundidade de 40 quilómetros. Registou o grau 6 na escala japonesa cujo máximo é 7. Foi seguido de dezenas de réplicas.



Imagens aéreas mostram os montes perto da localidade de Atsuma, no sul da ilha, literalmente cortadas ao meio devido aos enormes deslizamentos de terras, que arrastaram árvores e casas construídas nas encostas, com os bombeiros a remover destroços em busca de sobreviventes.



"Veio em quatro grandes abalos - bang! bang! bang! bang!" descreveu uma mulher aos microfones da televisão pública NHK. "Antes de percebermos o que se passava, a porta entortou e ficamos impedidos de sair de casa!", acrescentou.



"Acordei com um abalo pouco depois das três da manhã. Acendi a luz mas ela apagou-se logo a seguir" devido a um corte de eletricidade, contou à Agência France Presse uma habitante de Sapporo.



"Houve um tremor repentino, extremo. Senti-o de forma lateral durante muito tempo, parou e depois recomeçou a tremer. Tenho 51 anos e nunca vivi antes tal coisa", contou por seu lado um funcionário da cidade de Abira. "Pensei que a minha casa ia desabar, estava tudo de pernas para o ar!, acrescentou. "A minha filha, que estava no liceu, está aterrorizada".



O primeiro-ministro Shinzo Abe anunciou o envio de uma força de 25.000 soldados para as operações de salvamento. "Vamos fazer tudo para salvar vidas", prometeu Abe, após uma reunião de emergência do seu gabinete.



O porta-voz do Governo, Yoshihide Suga, apelou aos habitantes das zonas atingidas para "estar atentos às informações difundidas pela rádio e pela televisão e a entreajudar-se". Foram organizados refúgios em várias das áreas afetadas.



De acordo com a empresa Hokkaido Electric Power, 2,95 milhões de casas e outros clientes ficaram sem eletricidade após o sismo, devido à paragem de todas as centrais da região. As estações já recomeçaram a funcionar, lenta e progressivamente, mas "irá demorar uma semana para que a situação se normalize", anunciou o ministro da Industria, Hiroshige Seko.



Todos os comboios estão paralisados e o aeroporto de Sapporo Chitose foi encerrado. Mais de 200 voos previstos para esta quinta-feira foram anulados afetando cerca de 40.000 passageiros.



Poderão ocorrer novos abalos nos próximos dois a três dias, preveniram ainda os especialistas. "Há ainda um risco acrescido de desabamentos de casas e de deslizamento de terrenos das zonas atingidas pelos fortes tremores", lembrou Toshiyuki Matsumori, responsável pela vigilância de tsunamis e de sismos da agência meteorológica japonesa.



Esta foi a segunda catástrofe natural a atingir o Japão em dois dias. As ilhas sofreram entr eterça e quarta-feira a passagem do tufão Jebi, a pior tempestade registada em 25 anos, que afetou especialmente a região oeste de Osaka.