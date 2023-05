Dezenas de drones. Rússia volta a atacar Kiev durante a noite

, escreveu no Telegram o governador regional da cidade de Kiev.De acordo com as autoridades regionais,. A mesma fonte adianta que foram abatidos dez mísseis disparados do Mar Cáspio, 23Shahed de fabrico iraniano e doisde reconhecimento lançados pelas forças de Moscovo, nos ataques noturnos à capital Kiev, à cidade de Dnipro e às regiões do leste.As autoridades ucranianas, citadas pela Reuters, indicaram que a Rússia lançou um total de 17 mísseis e 31nos ataques que começaram por volta das 22h00 de quinta-feira e continuaram até as 5h00 de sexta-feira., disse Serhiy Lysak, governador regional de Dnipropetrovsk, no Telegram.A Rússia tem intensificado os ataques de mísseis esobre a Ucrânia este mês, visando principalmente instalações de logística e infraestrutura antes de uma esperada contraofensiva ucraniana. Segundo Lysak, várias casas, carros e empresas privadas, incluindo uma empresa de transporte e um posto de gasolina, ficaram danificados.

O governador da região de Kharkiv também relatou danos a várias casas particulares e instalações industriais.



Ucrânia terá atacado sul da Rússia





De acordo com autoridades russas e notícias de comunicação social, a Ucrânia também terá atacado duas regiões no sul da Rússia com um míssil e um drone. Segundo fontes citadas pela Reuters, na cidade russa de Krasnodar, uma explosão destruiu uma prédio residencial e de escritórios.



A causa da explosão não é especificada, mas os media russos referem que terá sido um ataque de drone, baseando-se em imagens de um aparelho que sobrevoou a cidade.



"Todos os serviços de emergência estão a trabalhar no local. A causa do incidente está a ser investigada. Os moradores devem ficar calmos", escreveu o presidente da câmara de Krasnodar, Yevgeny Naumov, no Telegram.



Na região vizinha de Rostov, o governador local disse que um míssil ucraniano foi derrubado pelas defesas aéreas na quinta-feira perto de Morozovsk, onde há uma base aérea russa.



"Na área de Morozovsk, um sistema de defesa aérea disparou, destruindo um míssil ucraniano", disse o governador Vasily Golubev.



"Os militares estão a fazer o seu trabalho. Fiquem calmos".