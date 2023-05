Caças russos escoltam bombardeiros dos EUA sobre o Mar Báltico

O encontro aéreo deu-se"A tripulação dos caças identificou os alvos aéreos como dois bombardeiros estratégicos B-12 norte-americanos", referiu o comunicado russo., acrescentou.

Este é o segundo incidente do género em três dias sobre o Mar Báltico em espaço aéreo internacional.







Terça-feira, o Ministério da Defesa da Rússia referiu que tinha enviado um caça SU-27 para "evitar violações da fronteira estatal" por dois bombardeiros estratégicos dos EUA, identificados como B-1B, que voavam em espaço aéreo internacional.

O caça russo terá evitado qualquer eventual violação fronteiriça, afiançou a Defesa russa. "O voo do caça russo realizou-se de acordo com as regras internacionais quanto ao uso do espaço aéreo", referiu.O Brigadeiro General Pat Ryder, porta-voz da Defesa dos EUA, referiu que os B-1B integravam exercícios militares europeus e que a interação com o piloto russo decorrer de forma "segura e profissional".

Encontros EUA/Rússia

Este foi, entre aviões russos, norte-americanos e da NATO.Em 16 fevereiro de 2023, os serviços de Defesa norte-americanos revelaram que, durante dois dias seguidos, houve necessidade de interceptar aviões russos em espaço aéreo internacional sobre o Alaska, que não se identificavam e que operavam perigosamente próximo de uma área de identificação militar.O Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano, NORAD, referiu contudo que as manobras russas não foram perigosas nem provocadoras.Incidentes semelhantes foram também registados em outubro de 2022.depois de ser neutralizado por caças russos em espaço aéreo internacional.Os Estados Unidos acusaram os pilotos russos de procurarem deliberadamente o embate com o sistema de propulsão do drone MQ-9 Reaper e de lançar combustível sobre o aparelho numa aparente tentativa de danificar os sistemas óticos do drone.Moscovo negou mas imagens publicadas depois pelo Pentágono comprovaram as acusações norte-americanas.

Incidentes com a NATO

Em abril, aparelhos alemães e britânicos, a operar como parte da defesa aérea nordeste europeia da NATO, interceptaram três aviões de reconhecimento russos em espaço aéreo internacional sobre o Mar Báltico.No mesmo período, um caça russo foi ativado para escoltar um aparelho aéreo da Marinha alemã sobre o Mar Báltico. Dias antesNo final do mesmo mês, caças do Reino Unido foram ativados para interceptar aviões militares russos em operações a norte da Escócia.Foram mobilizados caças Typhoon para controlar aparelhos de patrulha marítima Tu-142 russos que se aproximaram do espaço aéreo britânico no norte do Oceano Atlânico, após terem sobrevoado espaço aéreo internacional sobre o Mar da Noruega.No início de maio, a Rússia afirmou que dois aviões, um alemão e outro francês, haviam sido intercetados ao tentar "violar" o espaço aéreo russo.