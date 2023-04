Alemanha e Reino Unido intercetam três caças russos sobre o Mar Báltico

Aufklärungsflieger abgefangen. 🇩🇪 und 🇬🇧 #Eurofighter wurden alarmiert, um 3 Militärmaschinen zu identifizieren. Die zwei SU-27 Flanker und eine IL-20 aus 🇷🇺 flogen erneut ohne Transpondersignal im int. Luftraum über der Ostsee. #SecuringTheSkies #VAPB @NATO @GermanyNATO… pic.twitter.com/sOY4CPkrbe — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2023

, escreveu a Força Aérea da Alemanha no Twitter.“Os dois caças SU-27 Flankers e um IL-20 russos estavam novamente a voar sem sinais de Transponder [dispositivo de comunicação] no espaço aéreo internacional sobre o Mar Báltico", acrescentou.A Alemanha e o Reino Unido participam, no âmbito da NATO, na vigilância do espaço aéreo dos Estados Bálticos. No passado dia 17 de abril já tinha ocorrido uma interceção semelhante.Os incidentes com aeronaves russas e de países da NATOFrequentemente aconteciam no Mar Báltico, mas também no Mar Negro e noutras regiões.Na terça-feira, o exército norueguês disse ter identificado, no âmbito de uma missão da NATO,no espaço aéreo internacional sobre o Mar de Barents, situado a norte da Noruega e da Rússia.Em março, a Força Aérea russa intercetou um drone American Reaper MQ-9 que caiu nas águas do Mar Negro. O incidente causou uma breve escalada de tensões entre Washington e Moscovo.