Dezenas de palestinianos mortos. Israel prossegue ataques em Gaza e no Líbano

Israel diz ter enviado forças para Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun, no norte do enclave, para combater os militantes do Hamas que atacam a partir dali e para os impedir de se reagruparem.

Também na Faixa de Gaza, devastada por mais de um ano de guerra, ona cidade de Gaza, matando várias pessoas, acrescentaram os serviços de emergência locais.Entre as vítimas mortais está Wael Al-Khour, um funcionário do Ministério do Bem-Estar Social, e sete outros membros da sua família, incluindo a sua mulher e filhos.

O Ministério da Saúde da administração do Hamas em Gaza anunciou este domingo um novo balanço de 43.603 mortos, a maioria civis, no território palestiniano desde o início da guerra com Israel, há mais de um ano.

Pelo menos 51 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas, disse em comunicado, acrescentando que 102.929 pessoas ficaram feridas na Faixa de Gaza desde o início da guerra, que foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.Ao dizimar os seus dirigentes, o exército infligiu um duro golpe ao Hamas, que tomou o poder em Gaza em 2007, dois anos depois de Israel se ter retirado do território que ocupou durante 38 anos.O território é um verdadeiro “inferno na terra” para um milhão de crianças que lá vivem, segundo a UNICEF em outubro.

Ataques israelitas a duas cidades libanesas

Este domingo, um, a principal cidade do leste do Líbano, revelaram os meios de comunicação social estatais, que acrescentaram que as forças israelitas não lançaram qualquer apelo prévio de Israel à evacuação.“Aviões inimigos lançaram um ataque contra uma casa no bairro de al-Lakkis” da cidade, informou a Agência Nacional de Notícias (Ani).Também a, a norte de Beirute, situada numa região predominantemente cristã,que provocaram pelo menos 20 mortos, incluindo três crianças, e seis feridos.No sábado, os ataques aéreos israelitas no Líbano mataram pelo menos 40 pessoas, incluindo várias crianças, disseram as autoridades libanesas, depois de um pesado bombardeamento israelita ter atingido os subúrbios do sul da capital Beirute durante a noite.

O Hezbollah, apoiado pelo Irão, anunciou mais de 20 operações no sábado, bem como uma que disse ter sido levada a cabo por combatentes no dia anterior contra uma fábrica militar a sul de Telavive.

O Ministério da Saúde revelou que duas crianças estavam entre os mortos. As operações de resgate estavam em curso e outras partes do corpo recuperadas no rescaldo do ataque seriam submetidas a testes de ADN para as identificar.Segundo o Ministério da Saúde libanês, os ataques israelitas mataram pelo menos 3.136 pessoas e feriram 13.979 no Líbano no último ano. O número de mortos inclui 619 mulheres e 194 crianças.Israel tem estado envolvido em combates com o grupo armado libanês Hezbollah desde outubro de 2023, mas os combates aumentaram dramaticamente desde finais de setembro deste ano.O movimento pró-iraniano abriu uma frente contra Israel em apoio ao seu aliado Hamas, na sequência do ataque do movimento islamita palestiniano a Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

Israel afirma que pretende neutralizar o Hezbollah nas regiões fronteiriças do sul do Líbano para permitir o regresso de 60 mil habitantes ao norte do seu território, deslocados pelos incessantes disparos de rockets desde o início da guerra em Gaza.