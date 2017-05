Dhlakama anuncia trégua militar por tempo indeterminado

RTP 04 Mai, 2017, 10:10 / atualizado em 04 Mai, 2017, 11:09 | Mundo

"Anuncio hoje uma trégua sem novo limite", declarou Afonso Dhlakama numa teleconferência para jornalistas em Maputo, garantindo que este é um passo para o início do fim da guerra.



Segundo Dhlakama, este é o resultado de conversas mantidas com o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi.



A paz efetiva, após a trégua, está dependente da assinatura de um acordo de paz, acrescentou.



No passado mês de março, o líder da Renamo tinha anunciado uma trégua militar de 60 dias, cujo prazo terminava por esta altura. Dhlakama iniciou o interregno unilateral nos confrontos com as forças do governo no final de dezembro. Tréguas que foram prolongadas em janeiro e março para permitir o andamento das negociações de paz com o governo.



Apesar de se terem registado alguns incidentes isolados, o cessar-fogo tem sido em geral respeitado por ambos os lados.



Forças de Defesa e Segurança moçambicanas e o braço armado do maior partido da oposição trocaram fogo no centro e norte do país em 2016 até ao primeiro período de tréguas anunciado por Dhlakama, em dezembro.



A guerra vitimou um número desconhecido de pessoas, com ataques a autocarros, comboios e outros alvos civis, afundou a economia e provocou uma crise de refugiados.



Renamo e Frelimo, partido no poder, trocaram acusações mútuas de perseguições e assassínios políticos.



Os conflitos surgiram depois de a Renamo ter recusado aceitar os resultados das eleições gerais de 2014, exigindo governar em seis províncias onde reivindica vitória no escrutínio.



É nessa sequência que a descentralização do Estado está na mesa de negociações entre Dhlakama e o Presidente Nyusi - a par da integração dos militares da Renamo nas forças armadas moçambicanas.

União Europeia saúda trégua sem prazos

"A declaração de uma 'trégua sem prazos' entre o Governo e a Renamo é um desenvolvimento muito bem-vindo", refere-se numa nota divulgada pela delegação da UE em Maputo.



A trégua "demonstra a crescente confiança entre as partes e contribui para a criação de um ambiente propício para a continuação das negociações de paz com vista a encontrar uma solução política sustentável", acrescenta.



A União Europeia "continua pronta a apoiar o processo", conclui a declaração.





C/Lusa e agências internacionais