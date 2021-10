"Dia histórico". OMS aprova uso da primeira vacina contra a malária

Falando num “dia histórico”, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou que o sucesso de um programa piloto em três países africanos permitiu a aprovação da vacina RTS,S, que deverá ser disponibilizada em larga escala.“Comecei a minha carreira como investigador da malária e, por muito tempo, esperei pelo dia em que finalmente tivéssemos uma vacina eficaz contra esta antiga e terrível doença.”, declarou o responsável numa conferência de imprensa em Genebra.A vacina RTS,S, também conhecida como Mosquirix, foi desenvolvida pela farmacêutica britânica GlaxoSmithKline (GSK) e teve a sua eficácia comprovada já há seis anos. Desde 2019, foi administrada a mais de 800 mil crianças no Gana, Quénia e Malawi, no âmbito de um programa piloto.A sua eficácia é relativamente limitada:e 29 por cento dos casos graves da doença entre crianças pequenas em África.Em agosto deste ano, porém, um estudo da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres descobriu que a vacina,o risco de hospitalização ou morte em crianças.“Usar esta vacina em conjunto com as ferramentas já existentes para a prevenção da malária pode salvar dezenas de milhares de vidas a cada ano”, disse Tedros esta quarta-feira. “É segura e reduz significativamente a ameaça de vida provocada pela malária grave, e estimamos que tenha”, acrescentou.O diretor-geral da OMS frisou que a doença “tem estado presente há milénios”, pelo que “o sonho de uma vacina contra a malária era um sonho antigo e inatingível”. “Hoje, a vacina RTS,S, desenvolvida ao longo de mais de 30 anos, muda o rumo da história da saúde pública. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas este é um grande passo nesse caminho”, sublinhou.Thomas Breuer, dirigente da GSK, disse que a farmacêutica responsável pela nova vacina está orgulhosa. “Esta decisão histórica tão aguardada pode revigorar a luta contra a malária em África, numa altura em que o progresso no controlo da doença está estagnado”, considerou.A GSK diz-se comprometida em fornecer. Comprometeu-se também a trabalhar com parceiros, financiadores e governos para aumentar o fornecimento da vacina.Os especialistas esperam que o anúncio hoje feito pela OMS encoraje as farmacêuticas a desenvolverem outras vacinas contra a malária.Este ano, cientistas da Universidade de Oxford disseram ter desenvolvido uma vacina com 77 por cento de eficácia contra a doença, comprovados num ensaio com 450 crianças na Burkina Faso.A OMS estima que, atualmente, ocorram 229 milhões de casos de malária por ano, 94 por cento dos quais no Continente Africano. Em todo o mundo, 409 mil mortes por ano estão associadas a esta doença, que afeta principalmente bebés e crianças.