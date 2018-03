Dia Internacional da Mulher marcado em Espanha por greves parciais e manifestações

Lusa07 Mar, 2018, 18:35 | Mundo

Dez sindicatos lançaram no final de fevereiro um apelo para a realização de uma greve geral e várias associações feministas convidaram as mulheres a renunciarem à realização de tarefas domésticas nesse dia.

As duas maiores centrais sindicais espanholas, a União Geral dos Trabalhadores (UGT) e as Comissões Obreras (CCOO), que inicialmente apelaram à greve geral, acabaram por defender uma paragem do trabalho durante duas horas na quinta-feira.

Entretanto, mais de meio milhar de entidades de todos os setores já indicaram o seu apoio à greve feminista convocada, informou a comissão responsável pela organização das várias mobilizações.

O transporte ferroviário será muito afetado, tendo o Ministério do Equipamento e dos Transportes, que tutela a empresa responsável pelo caminho-de-ferro espanhóis, Renfe, estimado que apenas 65% do serviço normal será assegurado.

O Dia Internacional da Mulher é objeto de um grande debate há já várias semanas, com os políticos de direita a acusar os de esquerda de se apropriarem indevidamente de uma jornada que devia ser de todos.

Duas mulheres ligadas ao Partido Popular (direita), a ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, e a presidente da Comunidade de Madrid, Cristina Cifuentes, asseguraram na semana passada que iriam fazer uma "greve à japonesa", que em Espanha significa trabalhar mais do que num dia normal.

Esta posição escandalizou a esquerda, tendo o chefe do Governo, Mariano Rajoy, sido obrigado a distanciar-se dela e aceitado receber uma associação de defesa dos direitos das mulheres de limpeza dos quartos de hotel que reclamam que o seu emprego é cada vez mais precário e mal pago.

Uma série de grandes manifestações estão previstas para esta quinta-feira nas principais cidades espanholas a partir das 19:00 (18:00 em Lisboa).

A ideia de criar o Dia da Mulher apareceu no final do século XIX na Europa e nos Estados Unidos da América no âmbito das lutas femininas por melhores condições de vida e trabalho, assim como pelo direito de voto das mulheres.

As Nações Unidas designaram 1975 como o Ano Internacional da Mulher e o dia 08 de março foi adotado como o Dia Internacional da Mulher, tendo como objetivo inicial comemorar as conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres.