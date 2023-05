Diálogos banais e sem humor. Os argumentos para TV escritos pelo ChatGPT

Foi a conclusão de Stuart Heritage, cronista de temas de televisão para o jornal britânico, que, que, além de exigir melhores salários, pretendem garantir que a profissão continue a existir.Um futuro que parece ameaçado precisamente pelo advento de programas de IA generativa, como o ChatGPT, sobretudo quando executivos da indústria de entretenimento não poupam nos elogios às possibilidades oferecidas pela novidade.", afirmou recentemente o produtor de cinema Todd Lieberman, numa conferência mundial doem Bervely Hills."E não apenas argumentos. Edição... roteiros, tudo... no futuro, talvez não para o ano que vem, nem no seguinte, mas se pensarmos em 10 anos?", acrescentou Rob Wade, presidente executivo da

O ato criativo define a inteligência humana, enquanto interpretação do mundo que a rodeia. A ideia de ter modelos neuronais de linguagem a mimetizarem a criatividade é por isso desoladora, sobretudo se servir apenas para poupar alguns tostões em detrimento da qualidade.

Foi o que sublinhou Stuart Heritage na sua análise, lembrando que os seres humanos contam histórias uns aos outros desde há milénios e concluindo que, felizmente, o fim deste hábito não parece estar ao virar da esquina.A avaliar pelas actuais capacidades do ChatGPT, "", concluiu o analista depois de alguns testes.

Cenas à ChatGPT

Na sua primeira tentativa, Heritage pediu ao ChatGPT para escrever a cena da morte de Logan Roy da série. A cena decorre num ambiente de profunda incerteza, com os filhos de Roy a tentar perceber o que sucedeu."Tentei que o ChatGPT replicasse a cena, indicando-lhe 'escreve uma cena de um drama de televisão. Um homem morreu a bordo de um avião privado. Os seus três filhos são informados através de um telefonema, feito pelo marido desavindo de uma das filhas'", explicou Stuart.", concluiu, revelando um excerto.Noutro drama,, para a cena emocional em que Kim deixa Jimmy com a frase "amo-te, e o que é que isso interessa?", o ChatGPT propôs:

Humor não é para ChatGPT

Pedir à IA para escrever comédia produziu resultados de longe piores que os anteriores exemplos. Como o caso de a cena, de- no qual uma pessoa se lança num apelo crescentemente louco sobre o cancelamento de um espectáculo no qual corpos nus caem de caixões durante funerais.Stuart reproduziu o original. "".Já o ChatGTP escreveu, "Que o ChatGPT não compreende sequer o conceito do humor ficou ainda mais evidente noutro diálogo, proposto para uma cena de, na qual o personagem Jeff Garlin fica excitado sexualmente com uma golden retriever que sabe datilografar.Joe Barton, argumentista de série como, mostrou-se por isso tranquilo quanto ao futuro. "Vamos ver filmes e TV completamente escritos por IA nos próximos anos? É possivel, mas não penso que se irá tão longe.", afirmou.Também Jack Rooke, criador de, uma série britânica sobre dois amigos, um homossexual e um heterossexual, se mostrou cético. "A IA não tem um pai falecido que pode explorar para obter uma narrativa televisiva satisfatória!" exemplificou. "Estou mais preocupado com executivos que não me pagam de forma justa e competitiva", acrescentou.

Apoio satisfatório

Noutra tática, Stuart Heritage optou por pedir ao ChatGPT para melhorar o final de Game of Thrones.







Para concluir que "aqui a máquina portou-se bem" ao sugerir um plano para abordar a crescente loucura de Daenerys. O ChatGPT começou por reconhecer que, para muitos fãs, esta foi controversa no final, "apressada e subdesenvolvida".







"Para melhorar isto, os escritores poderiam ter explorado o crescente isolamento dela e a paranóia, assim como o impacto das suas perdas e fracassos. Isto poderia ter sido realizado com cenas adicionais ou diálogos que mostrassem o estado mental a deteriorar-se ao longo do tempo" sugeriu o programa de modelo de linguagem.

O cronista defendeu que este será o futuro mais provável e útil do uso destes programas, enquanto suplementos de auxílio e detetores de falhas.







Joe Barton concordou. "Não creio que as audiências venham alguma vez a preferir que seja uma máquina a contar-lhes uma história e não uma pessoa", afirmou. "Creio que a IA virá a ser útil para os executivos desenvolverem ideias ou encontrarem soluções para estrutura e enredo. Aliás, ficaria surpreso se não estiverem já a fazê-lo".

Alterar a realidade

Experiências recentes mostraram contudo que, sobretudo ao responder sem supervisão a pedidos de conselhos e de análises, ou de alteração de algo préexistente.Algo reconhecido logo no lançamento do ChatGPT no início de 2023, pela empresa que desenvolveu a aplicação. "", advertiu em fevereiro. No treino do modelo, notou ainda, "não há atualmente nenhuma fonte de verdade".Algo que não impede as pessoas de serem influenciadas pelos argumentos invocados pelo ChatGPT, sobretudo porque, como explicou recentemente Andreas Ostermaier, professor associado de contabilidade da Universidade do Sul da Dinamarca, ao analisar diversos dados."Achamos que o uso do ChatGPT tem riscos, e não deveríamos deixar as nossas crianças usá-lo sem supervisão", afirmou ao