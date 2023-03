Díli festeja chegada do voo inaugural do primeiro avião de bandeira timorense

Dezassete passageiros, incluindo o ministro dos Transportes e Telecomunicações, José Agustinho da Silva, viajaram no voo procedente da Indonésia que aterrou no Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato pouco depois das23h30 de domingo em Lisboa.

"Estou muito contente. É um orgulho e um sonho que se concretiza", disse à Lusa o empresário timorense Lourenço de Oliveira, proprietário da Aero Dili.

"Agora vamos começar no dia 28 com rotas de voos regulares, para a Indonésia todos os dias, mas também para Singapura. Estamos a negociar com a Austrália para poder operar o voo também para aquele país", confirmou, explicando que há ainda objetivos de chegar à China e às Filipinas.

O responsável falava à margem da cerimónia de boas-vindas do A320, recebido com jatos de água e aplaudido por vários líderes timorenses, incluindo o presidente, José Ramos-Horta, vários membros do governo e outras individualidades.

Em declarações à Lusa, Ramos-Horta congratulou Lourenço de Oliveira, oriundo da ilha de Ataúro, e saudou o seu empreendedorismo.

"Sem dúvida um dia de orgulho e mais um exemplo do empreendedorismo do Lourenço `Ataúro`, um empresário timorense conhecido, respeitado, muito popular com muitas iniciativas ao longo do ano, em transporte marítimo e aéreo, aquacultura de camarão", afirmou o chefe de Estado.

Ramos-Horta vincou que a iniciativa do setor privado é importante, mas que, no setor aéreo, e dadas as suas complexidades, é vital que haja apoio do Estado.

O projeto representa um investimento de 10 milhões de dólares (9,5 milhões de euros) com uma equipa de quase 40 pessoas a assegurar o funcionamento do aparelho decorado com a frase "Aero Dili Timor-Leste" e duas bandeiras de Timor-Leste, uma na fuselagem e outra a cobrir a totalidade da cauda.

A manutenção é feita com uma empresa em Jacarta onde é igualmente dada a formação a toda a equipa.

"É um avião com bandeira de Timor-Leste e registado em Timor-Leste. Sinto muito orgulho. Foi um investimento grande. Esperamos poder incorporar um segundo avião mais tarde", referiu Lourenço de Oliveira.

O A320 tem capacidade para 180 passageiros, que na configuração da Aero Díli foi reduzida para 165 lugares.