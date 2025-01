Dinamarca. Maioria contra venda da Gronelândia e metade vê Estados Unidos como ameaça

Ida Marie Odgaard - Ritzau Scanpix via Reuters

Embora 78 por cento dos dinamarqueses não concordem com a venda da Gronelândia aos Estados Unidos, 72 por cento consideram que a decisão final deve ser do território e não da Dinamarca. Um inquérito da empresa britânica YouGov, publicado esta sexta-feira pelo jornal britânico The Guardian, apurou ainda que 46 por cento dos inquiridos encaram os Estados Unidos como "uma grande ameaça" para o país. A maior ameaça, porém, vem da Rússia, que arrecadou 86 por cento das opiniões.