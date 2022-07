Dinamarca. Várias pessoas atingidas em tiroteio num centro comercial

O cantor britânico Harry Styles deveria atuar esta noite, pelas 20h00 locais (18h00 em Lisboa) num concerto a cerca de um quilómetro do centro comercial onde aconteceu o tiroteio.





O concerto vai na mesma decorrer e grande parte da audiência já se encontra no local, segundo a agência Reuters.







De acordo com a imprensa dinamarquesa, testemunhas presentes no local revelaram que os primeiros tiros foram ouvidos perto da zona de restauração do centro comercial Fileds, em Copenhaga.





As autoridades não forneceram até ao momento pormenores sobre a detenção nem revelaram quantas pessoas ficaram feridas. Apenas aconselharam às pessoas no local para manterem a calma enquanto aguardam por assistência policial.



Recomendaram também à população que não se aproxime daquela área.