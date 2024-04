Diplomacia portuguesa nos EUA junta academia e comunidades nos 50 anos da Revolução

Na área consular de Boston, o Centro de Estudos Europeus de Harvard acolherá no dia 25 de abril um evento especial para comemorar o 50.º aniversário da Revolução dos Cravos, com o apoio do Consulado Geral de Portugal em Boston e do Instituto Camões.

Para celebrar a efeméride, o diretor do Centro de Estudos Europeus, Daniel Ziblatt, conduzirá uma discussão com o cientista político António Costa Pinto, o economista Lúcio Vinhas de Souza e a docente de Ciências Sociais Daniela Melo, para avaliar as consequências políticas e económicas do 25 de Abril de 1974 e o que Portugal e outros países podem aprender com a Revolução.

Também na próxima quinta-feira, o Saab Center for Portuguese Studies, da Universidade de Massachussets Lowell, promove o colóquio "Transição para a Democracia em Portugal e Espanha", com o apoio Consulado Geral de Portugal em Boston.

O colóquio explorará o significado das transições democráticas em Portugal e Espanha, na sequência dos regimes autoritários de António de Oliveira Salazar e Francisco Franco.

Académicos de Portugal, Espanha e Estados Unidos focar-se-ão no impacto duradouro deste período histórico, com o programa a ser encerrado com a projeção do filme de Maria de Medeiros "Capitães de Abril".

No dia seguinte, na cidade Cambridge, ainda no estado norte-americano de Massachusetts, a comunidade luso-americana da região irá reunir-se num jantar comemorativo dos 50 Anos do 25 de Abril, organizado pela PAPS -- Portuguese American Post Graduate Society e pelo Consulado Geral de Portugal em Boston.

O evento contará com a presença do cônsul-geral, Tiago Araújo, e é aberto a todos os portugueses que quiserem juntar-se à celebração.

"Teremos umas comemorações bastante diversificadas, com vertentes académicas e celebrações com a comunidade", observou à Lusa Tiago Araújo.

Em Nova Iorque, a Missão de Portugal junto das Nações Unidas (ONU) assinalará os 50 anos de liberdade e democracia na quarta-feira, num evento especial com intervenções do secretário-geral da ONU, António Guterres, e da representante permanente portuguesa, Ana Paula Zacarias.

A partir do mote "Portugal 3D: Democracia, Descolonização, Desenvolvimento", o evento contará com um painel de discussão denominado "O impacto da Revolução dos Cravos no mundo", com a presença dos embaixadores de Moçambique, Brasil, Espanha e Timor-Leste.

A celebração terá ainda dois momentos musicais, com um concerto de Guitarra Portuguesa de Marta Pereira da Costa, e uma interpretação da "Grândola, Vila Morena" da jovem artista portuguesa Júlia Machado.

Em Washington, a Embaixada de Portugal comemorará os 50 anos do 25 de Abril com uma receção na residência oficial do embaixador, Francisco Duarte Lopes, na quinta-feira.

A capital norte-americana tem sido, ao longo das últimas semanas, palco de vários eventos comemorativos da Revolução dos Cravos, como a exibição do filme "Cartas a uma Ditadura", de Inês de Medeiros, ou o concerto do pianista e compositor Júlio Resende, acompanhado por Bruno Chaveiro na guitarra portuguesa, que passaram também por Nova Iorque e São Francisco, no âmbito das celebrações do 25 de Abril.