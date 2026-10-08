Diplomatas britânicos vão permanecer em missão reduzida em Jerusalém

Segundo o acordo de última hora, o Reino Unido vai renomear o consulado, fundado em 1839, como "Missão do Reino Unido" na cidade.

O acordo pareceu evitar uma grande crise diplomática entre aliados de longa data. Nos últimos dias, várias fontes tinham indicado às agencias informativas que o Reino Unido estava preparado para considerar a expulsão de diplomatas israelitas caso a missão fosse encerrada.





Israel tinha anunciado o encerramento do consulado britânico a 8 de setembro, poucas horas depois de 12 países — incluindo o Reino Unido e a França — terem anunciado a intenção de impor sanções ao comércio com os colonatos na Cisjordânia ocupada.



A bandeira britânica ainda podia ser vista do lado de fora na manhã desta quinta-feira, e vários funcionários foram vistos a entrar no local.

No entanto, Saar reconheceu que o edifício é "propriedade do Governo britânico" e afirmou que Israel autorizou "uma task force de apenas sete diplomatas, com um âmbito de atuação muito limitado", a operar no local.

O consulado fica numa parte da cidade que Israel capturou na guerra de 1967 e que posteriormente anexou — uma medida que a maioria dos países não reconhece.

O homólogo britânico de Saar, o secretário dos Negócios Estrangeiros Ed Miliband, afirmou que o seu país não aceita a alegação de que Israel tem o direito legal de encerrar o consulado.

We retain our long-standing presence in Jerusalem. My statement: https://t.co/ABnaopUBwU — Ed Miliband (@Ed_Miliband) October 8, 2026

O consulado britânico em Jerusalém ocupa-se das relações do Reino Unido com os palestinianos em Jerusalém, bem como na Cisjordânia e em Gaza. É distinto da embaixada do Reino Unido em Telavive, que é o principal centro diplomático britânico em Israel.

Alguns desses países, como Espanha e França, já anunciaram medidas semelhantes diante da crescente expansão dos colonatos israelitas em território palestino, sem que isso tenha provocado respostas tão drásticas.





c/ agências

. A decisão foi um acordo de compromisso depois de Israel ter ordenado o encerramento do consulado no meio de uma disputa sobre sanções.Israel informou que 20 diplomatas britânicos, incluindo o cônsul-geral, iriam abandonar o posto, restando apenas sete a trabalhar na missão com funções limitadas.O Reino Unido afirmou ter retirado alguns diplomatas "temporariamente", com a intenção de reconstruir a sua presença no futuro, e que não iria adotar medidas recíprocas por enquanto.Em comunicado, oApós discussões com Israel, "", disse Miliband. A missão continuará a "prestar serviços vitais e a realizar o nosso trabalho junto do povo palestiniano"., e não tomaremos medidas recíprocas enquanto estas discussões prosseguirem de forma séria e credível", continuou Ed Miliband.Além do Reino Unido, Espanha, França, Bélgica, Itália, Grécia, Turquia e Suécia também mantêm consulados na cidade.