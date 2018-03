Diplomatas russos. Lisboa fica aquém das expulsões e pede concertação

RTP26 Mar, 2018, 17:08 / atualizado em 26 Mar, 2018, 17:44 | Mundo

Depois da resposta de várias nações europeias e dos Estados Unidos, a resposta portuguesa. Ao contrário do que aconteceu esta segunda-feira pela Europa, o Ministério de Augusto Santos Silva dá a entender que, por agora, não vai proceder à expulsão de diplomatas russos.



Em comunicado, as Necessidades começam por afirmar que o país "tomou boa nota" das decisões de vários países europeus, para adiante colocar a tónica na "concertação" entre os países do bloco europeu.



"Portugal condenou imediatamente o atentado de Salisbury e expressou com veemência a sua solidariedade com o Reino Unido. Além da intervenção em instâncias internacionais como a NATO e a OSCE, participou nos debates ocorridos no Conselho Europeu e no Conselho de Negócios Estrangeiros, de que resultou, designadamente, a decisão de a União Europeia chamar para consultas o seu embaixador em Moscovo", pode ler-se no comunicado.



O antigo espião russo Sergei Skripal e a filha foram encontrados a 4 de março inconscientes num banco em Salisbury, no sul de Inglaterra.



Sergei e Yulia Skripal foram envenenados com um agente neurotóxico conhecido por Novichok. A Grã-Bretanha não perdeu tempo e acusou o Kremlin de estar por trás do ataque ao antigo espião. Putin refutou as críticas e desde essa altura que a comunidade internacional tem imposto sanções à Federação Russa.

Expulsão de diplomatas



Esta segunda-feira os Estados Unidos e mais de uma dezena de países europeus deram ordem de expulsão a diplomatas russos. A Casa Branca anunciou a saída de 48 diplomatas e 12 funcionários das Nações Unidas e que o consulado russo em Seattle vai ser encerrado.



Na Europa foram vários os países a tomar medidas análogas. Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, explicou que a decisão vem no seguimento de conversações na cimeira europeia e que poderão existir medidas adicionais.



Alemanha, França, Polónia e Canadá deram ordem de expulsão a quatro diplomatas, Lituânia e República Checa a três, Itália, Holanda e Dinamarca a dois, enquanto a Estónia expulsou um diplomata russo do país. A Ucrânia foi mais longe mandou expulsar 13 diplomatas. Também Madrid já fez saber que tenciona expulsar dois diplomatas russos.