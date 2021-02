Direção geral para Africa na União Europeia é gerida pela portuguesa Rita Laranjinha

Depois de um concurso para o lugar no serviço da União Europeia, a diplomata portuguesa Rita Laranjinha foi selecionada para o cargo de Directora Geral para África no Serviço Europeu de Acção Externa, tendo iniciado funções a 1 de dezembro do ano passado.