Direitos Humanos. Portugal é um dos países mais cumpridores do mundo

Tópicos:

Direitos Humanos, Entrevista, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva,